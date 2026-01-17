Сигареты и топливо взлетят в цене? На сколько вырастет стоимость этих акцизных товаров

Подорожание связано с изменениями в налогообложении

В 2026 году в Украине вырастут цены на сигареты и топливо. Так как введен обновленный порядок расчета акцизного налога.

Что нужно знать:

Цена сигарет может вырасти почти на 4 грн за пачку

Подорожание топлива ожидается на 1-2 гривны

Изменения в порядке расчета акцизного налога связаны с гармонизацией украинского законодательства с нормами ЕС

Как отметил нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов в эфире День.LIVE, в 2026 году ожидается подорожание табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет и топлива. Этим изменениям будет способствовать рост акцизного налога.

Его повышение в свою очередь обусловлено частью долгосрочной стратегии гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

"В 2026 году стоимость сигарет вырастет примерно на 2–3,5 грн за пачку", — говорит нардеп.

Леонов объясняет, что акцизный налог формирует около 10,5% всех бюджетных поступлений. Кроме того, рост цен на табачные изделия сопровождается уменьшением количества курильщиков, что соответствует стратегии здравоохранения, которую применяют и в странах ЕС.

Нардеп добавляет: "Если мы говорим о (повышении цен, — ред.) топливе — это от 1 до 2 гривен. Но многое зависит от логистики, многое зависит от мировой стоимости товара, и, ну, конечно, акциз является одной из важнейших частей наполнения нашего бюджета".

