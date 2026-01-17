Цигарки та паливо злетять в ціні? На скільки зросте вартість цих акцизних товарів

Здорожчання пов'язане зі змінами в оподаткуванні

У 2026 році в Україні зростуть ціни на цигарки та паливо. Адже запроваджено оновлений порядок розрахунку акцизного податку.

Що треба знати:

Ціна цигарок може зрости на майже на 4 грн з пачку

Здорожчання палива очікується на 1-2 гривні

Зміни в порядку розрахунку акцизного податку пов'язані з гармонізацією українського законодавства з нормами ЄС

Як зазначив нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов в ефірі День.LIVE, у 2026 році очікується подорожчання тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет і палива. Цим змінам сприятиме те, що зросте акцизний податок.

Його підвищення своєю чергою обумовлено частиною довгострокової стратегії гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

"У 2026 році вартість цигарок зросте приблизно на 2–3,5 грн за пачку", — каже нардеп.

Леонов пояснює, що акцизний податок формує приблизно 10,5% усіх бюджетних надходжень. Окрім того, зростання цін на тютюнові вироби супроводжується зменшенням кількості курців, а це відповідає стратегії охорони здоров’я, яку застосовують і в країнах ЄС.

Нардеп додає: "Якщо ми говоримо про (підвищення цін, — ред.) паливо — то це від 1 до 2 гривень. Але багато чого залежить від логістики, багато чого залежить від світової вартості товару, і, ну, звичайно, акциз є однією з найважливіших частин наповнення нашого бюджету".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки насправді витрачають українці на продукти в різних країнах Європи.