Поищите в карманах: украинец показал редкие монеты, за которыми охотились коллекционеры (цена)

Ценители опознали необычную находку

Украинец обнаружил у себя необычные монеты. Копейки имеют уникальный вид и могут стоить дороже номинала.

Об этом владелец рассказал в Facebook.

Речь о десятикопеечных монетах, которые отличаются необычными изъянами — наплывы на цифрах.

"Добрый вечер уважаемое общество. Интересно знать ваше мнение по поводу такого брака в 10 коп", — задался вопросом мужчина.

10 копеек с браком

"Телеграф" проанализировал комментарии под постом автора, а также уточнил у ИИ информацию по поводу таких особенностей.

Комментаторы под постом владельца опознали данный брак и утверждают, что он называется "глаз". Некоторые коллекционеры даже охотились в свое время за такими, а несколько лет назад одну такую монетку можно было продать за 100 гривен.

Ответ комментаторов

ИИ Grok также подтвердил, что такая находка может иметь ценность среди коллекционеров и оценил их в 50-200 гривен.

Ответ ИИ

