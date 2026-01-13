800 евро в месяц только на супермаркет? Сколько на самом деле тратят украинцы на продукты в разных странах Европы

Пять историй о расходах на питание в ЕС

Сколько вы в Европе тратите в месяц на еду? Украинка из Ирландии задала такой вопрос в соцсетях и получила неожиданную реакцию. Ее расходы в 800 евро в месяц на двоих назвали неправдой, потому что якобы все живут на 150 евро.

Что нужно знать:

В Ирландии продукты дороже, чем в Германии

Один человек может прожить на 180-400 евро

Акции в магазинах снижают расходы вдвое

Но оказалось, что разница в расходах может быть огромной даже в соседних странах. Об этом "Телеграф" узнал из обсуждения под сообщением "maksimchuk_st" в Threads.

Девушка из Ирландии написала, что тратит около 800 евро в месяц на супермаркеты и еще 200 евро на кофе и кафе – это на двоих. Последний ее поход в магазин обошелся в 134 евро и этих продуктов хватает всего на несколько дней. Ранее она рассказывала об этом в TikTok, и другие авторы ей не поверили — писали, что нормальные люди тратят 150 евро в месяц.

Пользователи из разных стран Европы стали делиться своим опытом. Мы собрали ответы как от людей, живущих самостоятельно, так и от семей с детьми.

Сколько тратят украинцы на еду в Европе

Ирландия: 120-150 евро в неделю

Одна из девушек также живет в Ирландии и подтвердила схожие цифры. На двоих взрослых она тратит 120-150 евро, но уточнила – это на неделю, а не на месяц. Она всегда покупает бутылированную воду и любит делать закупки в Dunnes Store, но там продукты получаются гораздо дороже, даже если брать базовые вещи.

Польша: почти 700 евро для семьи из трех человек

Украинка из Польши рассказала о своих расходах на семью. У них двое взрослых и один ребенок. В месяц они тратят 2500 злотых (почти 700 евро), а иногда даже больше. Эта сумма включает в себя продукты и бытовую химию.

Италия: от 400 до 700 евро

В Венеции пара веганов тратит 400 евро в месяц. Они едят преимущественно биологическую пищу – сезонные овощи и фрукты доставляют раз в неделю, покупают бобовые, хлеб пекут сами из биологической муки. Плюс витаминные добавки из аптек и красное веганское вино без сульфатов.

На севере Италии другая семья из двух взрослых и ребенка тратит больше – 600-700 евро в месяц. На супермаркет у них уходит 70-80 евро в неделю, рыбу покупают отдельно за 15-30 евро, овощи и фрукты тоже отдельно – около 20 евро еженедельно.

Англия: 180 фунтов на одного человека

Девушка из Англии, которая живет сама, сосчитала свои расходы за месяц. Получилось 180 фунтов – это когда она была дома и никуда не ездила. Говорит, что даже удивилась, потому что думала будет больше. Покупает все, что хочется: мясо всегда есть, рыбу солит сама, всегда берет фрукты, овощи и разные вкусности.

Германия: 130 евро в неделю для четырех

Семья из четырех человек – двое взрослых и два подростка – тратит в среднем 130 евро в неделю. Они едят в 98% случаев на дому. Раз в неделю делают закупку в супермаркете, заранее продумывают меню основных блюд и завтраков в неделю.

Другая немецкая семья из шести человек закупается раз в неделю на 110-130 евро, плюс трижды в неделю покупает овощи и хлеб где-то за 15-20 евро. В общей сложности на получается 170-190 евро. Это с мясом, птицей или рыбой, молочными продуктами каждый день. Девушка говорит, что она очень экономна и часто покупает товары по акции.

Почему такая большая разница

Под постом кто-то написал хорошее объяснение. Европа — это не маленький штат на 100 человек, а куча разных стран с разной экономикой и ценами. Даже в одной стране цены могут отличаться. Более того, даже в двух городах могут быть разные цены. Плюс мужчина весом 100 килограммов и ребенок 5-7 лет едят совсем по-разному. А в интернете люди просто говорят "расходуем на двоих", не объясняя деталей. Поэтому сравнивать цены имеет смысл только если вы соседи.

