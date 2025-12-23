Нужен план "Б": эксперт рассказал о проблемах с поставкой топлива в Украину

"Многие бензовозы не проедут": эксперт о проблемах с объездом через Молдову

Ночью 23 декабря Россия во время массированного удара снова атаковала юг Одесской области, а также другие регионы Украины. Агрессор пытается отрезать регион от остальной страны, систематически повреждая критическую инфраструктуру. В частности, в последние дни враг наносил удары по автодороге М-15 Одесса — Рени возле Маяков.

Именно по этой транспортной артерии идет 50% всего горючего в Украину. О том, как ситуация повлияла на рынок и что нужно сделать, чтобы не допустить дефицита горючего, рассказал в блицинтервью "Телеграфу" Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95.

Ключевые факты из интервью:

С 1 января в Украине должны повыситься акцизы на топливо

Цены на топливо не повысятся

Правительству нужно искать альтернативные пути ввоза горючего через западную и южную границу.

Насколько блокировка моста возле Маяков влияет на поставку топлива в Украину?

— Безусловно, влияет, ведь через южные границы поступает примерно половина всего топлива. Любые проблемы с логистикой сразу отражаются на ситуации. Сейчас движение возобновилось, но россияне точно не остановятся. Надо работать над планом Б и разрабатывать альтернативные маршруты через Молдову и Винницкую область.

Сергей Куюн

Какие конкретные действия должно предпринять государство для этого?

— Надо отработать с молдаванами полный алгоритм пересечения границы. Это межгосударственные отношения, есть таможенные и пограничные вопросы. Нельзя просто устранить проблему, отремонтировав мост и забыть о ней. Правительство довольно оперативно взялось за ситуацию, обнаружило узкие места и начало их устранять. Однако сейчас чиновники должны сделать свою работу, чтобы эта альтернатива работала даже если она не понадобится.

Мост через Маяки обеспечивает единственный путь по трассе Одесса-Рени.

Увеличатся ли цены на топливо из-за этой ситуации?

— Пока нет оснований для повышения цен. Даже оптовый рынок немного просел, что свидетельствует о нормализации. При всей ситуации и даже несмотря на акцизы, которые должны повыситься с 1 января, я не вижу предпосылок для роста цен. У владельцев заправок есть запас прочности. По дизелю и бензину пройдем этот рубикон спокойно, без повышений. А вот со сжиженным газом может быть иначе – там цена может вырасти на гривну-полторы, потому что нет такого запаса прочности.

Может ли Молдова полностью заменить южный маршрут?

– Это просто другая дорога. Она будет более дорогой и длинной, особенно для южных регионов. Если посмотреть на карту, получается неплохой крюк. Но вся эта логистика — это полторы гривны на литр. Топливо может немного подорожать только в Одесской области, но не на десятки процентов. Это абсолютно допустимое повышение.

Альтернативные пути ввоза горючего в Украину для южных регионов

Какие проблемы возникают с объездом через Молдову?

– Все увидели проблемы, особенно с таможенным оформлением. Иногда представители Молдовы вообще делают невозможным проезд. Надо готовить пакет документов, который в реалиях очень сложно сделать. Кроме того, у молдован очень строгие требования к техническому состоянию транспорта, многие наши бензовозы им не отвечают и не смогут туда поехать.

А как насчет поставок через другие страны?

Румыния — это вообще такой крюк, что я не думаю, что кто-то это рассматривает. Скорее просто уменьшится поток с юга, а больше будет поставляться через западную границу. Хотя в Одессу через западную границу тоже очень далеко уезжать. Но возят же в Киев через западную границу – это нормальная рабочая история. Как-то выкрутимся — после 2022 года уже ничего не страшно.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что Россия попрошайничает горючее в Беларуси. Кремль сам себя загнал в ловушку.