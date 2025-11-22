Акцизы ударят по кошелькам: насколько подорожает горючее в Украине с 1 января

Страны Европы снабжают бензином все, начиная от США и заканчивая Китаем

Дефицита дизеля в странах Европы быть не может, поскольку они открыты для поставок нефтепродуктов со всего мира. На европейский рынок заходило даже топливо из Китая.

Американские компании методически вытесняют с европейского рынка российский ресурс и по нефти, и по нефтепродуктам, и по природному газу. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" "Будут ли очереди на заправках в Украине? Окончательный ответ на вопрос" рассказал энергетический эксперт, главный редактор издания "НефтеРынок" Александр Сиренко.

Что нужно знать:

С 1 января в Украине растут акцизы на горючее

Больше всего на АЗС подорожает дизель – примерно на 2 гривны

В первые дни января на АЗС будет реализовываться еще старое топливо

По его словам, американский дизель крупными танкерами по 80-120 тысяч тонн системно заходит в Европу из Хьюстона.

"Поэтому дефицит дизеля в Европе – это какая-то чушь. Он может быть там 15 минут, и сразу кто-то предоставит предложение", — рассказал эксперт.

Подорожание топлива

При этом, 1 января на топливо поднимаются акцизы, начисляемые в валюте, что является, по словам эксперта, "прогнозируемой историей".

"На бензин будет 300.8 евро на 1000 литров вместо 271,7 – разница 29.1 евро. На дизель будет 253,8 евро вместо 215.7 – разница 38 евро. Сжиженный газ подорожает на 25 евро на 1000 л.", — прокомментировал Александр Сиренко.

Однако, как заметил эксперт, больше всего подорожает дизель и цены на АЗС могут подняться на две гривны.

В то же время, все будет зависеть от курса и ситуации в тот момент. 1 января может произойти рост, но не настолько, насколько увеличатся налоги, отметил он.

"И первую половину января мы будем использовать остающееся топливо", — считает эксперт по энергетике.

