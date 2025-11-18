Дизель в Украине резко дорожает по двум причинам: каких цен ждать в дальнейшем

Эксперты рассказали, что действительно удушает экономику РФ и как это влияет на рынок топлива в мире

Литр дизеля уже подорожал на 2 гривны за последние две недели, а эксперты предупреждают – это еще не предел. До конца года водителям придется выложить еще по меньшей мере на 3 гривны больше за каждый литр топлива. При этом цена других видов остается стабильной, что создает беспрецедентную обстановку на мировом рынке.

Почему дизельное горючее в Украине продолжает дорожать вопреки стабильности нефти, как американские санкции против российских нефтегигантов и удары по НПЗ влияют на мировой рынок, и почему российской экономике осталось недолго ждать краха, выяснял "Телеграф".

Дизель дорожает на глазах: закупочная цена выросла на 6 гривен в месяц

На рынке сложилась нетипичная ситуация. Нефть стабильна, бензин стабилен, а дизельное топливо резко дорожает. За последний месяц закупочная стоимость выросла почти на 6 гривен за литр, – рассказывает Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95.

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95

Украинские импортеры уже ощутили это, и цены на АЗС начали расти. За последние две недели дизель подорожал в среднем на 2 гривны за литр. Эксперт прогнозирует, что рост может достигнуть еще 3 гривен за литр в ближайшее время.

Я думаю, что еще где-то в пределах 3 гривен за литр может быть рост, Сергей Куюн.

Причин для такого скачка много, и они сложились одномоментно, говорит эксперт. Среди них украинские атаки по российским заводам, американские санкции, остановка крупного сербского НПЗ и новые ограничения от Евросоюза.

Украинские удары по НПЗ и санкции США: как Россия теряет экспортные возможности

Атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам оказывают ощутимый эффект. Россия уменьшает производство и сокращает экспорт дизтоплива на мировой рынок, что давит на цены.

"Россияне сокращают производство, уменьшают экспорт на мировой рынок. Соответственно, это свое влияние оказывает",– объясняет Куюн.

Удар по Новороссийску

Особенно ощутимы стали удары по нефтепортам в Новороссийске и Туапсе. Это самые большие каналы экспорта нефти для России, и их поражение создает серьезные проблемы.

"Это очень серьезный сигнал, это очень большой канал экспорта. И мне кажется, что это на самом деле самое узкое место", — отмечает эксперт.

Впрочем, заводов у россиян много, без горючего они не останутся. Но если они останутся без экспорта нефти или он будет снижаться, это будет очень ощутимо в экономическом плане, считает топливный эксперт.

К этому добавились американские санкции. В октябре администрация Трампа впервые за время его президентста ввела серьезные экономические санкции против РФ. Под удар попали две крупнейшие российские нефтедобывающие компании — ЛУКОЙЛ и Роснефть, а также их дочерние структуры.

Это означает запрет на любое сотрудничество с этими компаниями и их подразделениями за рубежом. Европейские банки и бизнес больше не хотят работать с россиянами, чтобы не попасть во вторичные санкции.

Сербский завод остановился, Румыния и Болгария национализируют активы

Сербский завод NIS

Из-за санкций остановился крупный сербский завод NIS, контрольный пакет которого принадлежит российскому Газпрому. Это предприятие обеспечивало большинство топлива в Сербии, включая бензин и авиатопливо.

"Из-за санкций остановился крупный сербский завод. И регион, закупавший горючее, начал его скупать там, где мы покупаем. И это тоже давит на рынок", — рассказывает Куюн.

Санкции США заблокировали партию нефти для этого завода. Танкер с миллионом баррелей казахстанской нефти прибыл в хорватский порт, но груз так и не доставили в Сербию.

Румыния и Болгария рассматривают возможность национализации активов Лукойла на своей территории. Компания пытается продать свой румынский НПЗ Petrotel уже около десяти лет, но безуспешно.

До 21 ноября ЛУКойл должен был продать или списать свои международные активы, которые компания строила десятилетиями. Владельцы уже готовятся к возможной потере активов в странах, где они находятся.

19-й пакет санкций ЕС: ощутим ли удар по нефти и теневому флоту

Евросоюз 23 октября утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет импорта российского сжиженного газа через шесть месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 года для долгосрочных.

Также пакет ужесточает запрет на сотрудничество с Роснефтью и Газпром нефтью. Под санкциям оказались еще 117 танкеров теневого флота, что увеличивает общее количество подсанкционных судов до 558.

Важной частью пакета стал запрет на покупку нефтепродуктов, производимых из российской нефти, несмотря на количество посредников. Это закрывает лазейку, по которой Индия и Турция поставляли в Европу горючее, сделанное из российского сырья.

"Там и 19-й пакет санкций Евросоюза, запрещающий импорт из стран, перерабатывающих российскую нефть. Короче, в результате имеем вот такой беспрецедентный случай, когда нефть стабильна, а дизтопливо летит вверх ", — говорит Куюн.

Что будет с ценами до конца года: прогнозы экспертов

Эксперт прогнозирует, что конец года будет достаточно напряженным для топливного рынка. До 21 ноября вступают в силу санкции против ЛУКОЙЛа и Роснефти. Под вопросом работа заводов в Румынии и Болгарии.

"Это рынки, где мы покупаем. И если там эти заводы остановятся, то, соответственно, они начнут тоже давить на рынок. И, соответственно, это тоже будет дополнительный спрос. И нам придется конкурировать с покупателями, которым потребуется топливо по новым направлениям", — объясняет Куюн.

Кроме того, россияне продолжают бить по энергетической инфраструктуре Украины. Одним словом, напряжение на рынке, в том числе по дизелю, сохранится. Дефицита, скорее всего, не будет, но особого профицита тоже не будет. Цена будет оставаться в тонусе.

С бензином и сжиженным газом ситуация более спокойная. Нет предпосылок для какого-либо существенного подорожания.

Российская нефть упала до $36 за баррель: минимум за 2,5 года

Цена российской нефти Urals опустилась до 36,61 доллара за баррель

Между тем, цена российской нефти упала до 36 долларов за баррель — минимума с марта 2023 года. Из-за риска вторичных санкций со стороны администрации Трампа покупатели сокращают закупки, что давит на стоимость.

Резкое падение зафиксировали на отгрузках из Новороссийска, аналогичная динамика наблюдалась и в Балтике. Снижение произошло на фоне американских санкций против Роснефти и ЛУКОЙЛа.

Часть переработчиков в Китае, Индии и Турции прекращают закупки и переходят на альтернативные поставки. Urals торгуется со скидкой до Brent – до 23,52 доллара за баррель.

Падение цен уменьшает нефтегазовые доходы, которые дают около четверти бюджета РФ, усложняя финансирование армии.

России ждать недолго: дефицит больше резервов

Иван Ус, эксперт Института стратегических исследований, уверен — Россию душат экономически, и ждать ей осталось недолго.

Топливный кризис в РФ вряд ли серьезно скажется на Украине, потому что мы не покупаем топливо в России. Хотя следует понимать влияние на глобальные тренды — нехватка горючего приводит к росту мировых цен, считает эксперт.

Иван Ус, эксперт Института стратегических исследований

"Когда были введены санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа, произошел рост мировых цен с 62 до 67 долларов за баррель. И это именно была реакция, но, знаете, это такой локальный момент, а есть общий мировой тренд", — объясняет Ус. Он считает, что цены будут падать вниз. Потому любой рост и проблемы в России не смогут долго держать цены высокими. Мировой спрос на нефть меньше предложения.

"Не ожидается, что до конца 2026 года спрос на нефть превысит ее предложение", — говорит эксперт.

Индия сокращает закупки, танкеры используют в качестве хранилищ.

Украина покупает часть нефтепродуктов в Индии. А Индия покупает нефть у России. Сейчас этот "краник" прикрывается и Украине придется искать новые источники поставок.

Но есть нюанс. В 2020 году доля России в импорте Индии составляла всего 1,4 процента. Нынешний рост экспорта в Индию – это временное явление.

"Я думаю, что оно обусловлено тем, что они хотят сейчас набрать российскую нефть, а затем отказать, чтобы Трамп видел, "а мы не покупаем российскую нефть", — объясняет Ус.

Сейчас многие танкеры в мире используются не для перевозки нефти, а в качестве хранения. Реально много нефти, просто продавцы играют, создавая впечатление кризиса для поддержания более высоких цен.

Нефтегазовые доходы падают, дефицит растет

Впервые за этот год в России просели ненефтегазовые доходы бюджета. В октябре они свалились на 4 процента. К этому прилагаются проблемы с нефтегазовыми доходами.

"Российские экономисты, и даже далеко не оппозиционные, уже начинают поднимать вопрос: "А вообще, как этот год Россия закроет", — говорит Усс.

Обычно в декабре всегда большие траты бюджета покрывают долги предыдущего года. А выходит так, что не удается их покрыть.

Дефицит бюджета на 1 ноября составляет 4,2 триллиона рублей. А ликвидная часть Фонда национального благополучия – 4,1 триллиона рублей. Фраза о том, что можно взять деньги из резервов, уже не работает. Денег в резервах меньше дефицита.

Далее нужно идти на очень непопулярные меры, такие как, например, повышение налогов, Иван Усс.

Каждую неделю в России появляется новость о каком-то новом сборе, который хотят ввести. Экологический сбор, утилизационный сбор на автомобили и другие. Это все попытки заткнуть дыру в бюджете.

Повлияет ли топливный кризис в России на ситуацию в Украине

Максим Гардус, политолог, специалист по стратегическим коммуникациям, считает, что предпосылок влиять на ситуацию в Украине прямо или косвенно у топливного кризиса России нет.

Эксперт Максим Гардус

Причина – Украина не покупает нефтепродукты из России. Основными поставщиками для Украины являются Польша (15%), Греция (14%), Турция (12%), Литва (12%), США (11%), Индия (18% дизеля).

"С другой стороны, сокращение объемов переработки внутри России приводит к накоплению сырой нефти, которую РФ пытается перенаправить на экспорт — в том числе в страны с НПЗ, которые затем поставляют нефтепродукты на глобальный рынок. Ведь альтернатива — закрыть скважины, что абсолютно нелогично. Среди таких стран в нашем регионе: Турция, Греция, Венгрия, Чехия.

Впрочем, это не создает дополнительных преимуществ для Украины, а подчеркивает риск попадания к нам "отмытых" продуктов из российской нефти. Именно поэтому мы ратуем за вторичные санкции на такие потоки", — объясняет Максим Гардус.

Однако влияние на цены в Украине — минимальное. Внутренний дефицит горючего в РФ почти не влияет на импортные цены в Украине.

"Поэтому топливный кризис в России — это следствие удачной стратегии Украины по снижению энергетического потенциала страны-агрессора. Он вредит экономике РФ, но почти не влияет на обеспечение топливом Украины", — подытожил эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что Трамп заставляет "Лукойл" распродать зарубежные активы. С глобальной карты энергетики Россия начинает исчезать не потому, что у нее кончается нефть, а потому, что ее больше никто не хочет покупать.