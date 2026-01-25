Цены упали более чем наполовину: на каких продуктах и товарах можно сэкономить в "Сильпо"
-
-
Местами разница в цене составляет 300 гривен
В сети супермаркетов "Сильпо" действуют акции на отдельные продукты питания и товары повседневного спроса. Скидки распространяются на бакалею, соусы, сладости, консервы и средства гигиены.
В отдельных позициях снижение цены превышает 50%. Подробнее о скидках написал "Телеграф".
Товары с желтыми ценниками
- Сушки БКК "Флора" малютка, 300 граммов — 24,99 грн (-46%);
- Жевательная резинка Doublemint, 13,5 грамм — 29,99 грн (-40%);
- Макаронные изделия Pasta Zara Spaghetti, 500 граммов — 39,99 грн (-49%);
- Ватные диски "Cleanic" Pure Effect Maxi, 60 штук — 29,99 грн (-58%);
- Жевательная резинка Spearmint, 13,5 граммов — 29,99 грн (-40%);
- Майонез "Королевский вкус" 67%, 300 граммов — 32,99 грн (-39%);
- Чай черный "Basilur" Uva цейлонский, 100×2 грамма — 199,00 грн (-26%);
- Ватные диски "Премия" косметические круглые, 120 штук — 49,99 грн (-32%);
- Макаронные изделия "Чумак" "Паутинка", 400 граммов — 39,99 грн (-35%);
- Крем-мыло Dove "Розовая нежность", 90 граммов — 35,99 грн (-26%);
- Тунец Rio Mare в оливковом масле, 3×80 граммов — 249,00 грн (-55%);
- Оливки "Премия" зеленые цели с косточкой в рассоле, 300 граммов — 99,00 грн (-41%).
Скидки на эти товары будут действовать до 28 января.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "АТБ" можно купить популярный шоколад на 115 гривен дешевле.