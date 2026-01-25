Цены упали более чем наполовину: на каких продуктах и товарах можно сэкономить в "Сильпо"

Местами разница в цене составляет 300 гривен

В сети супермаркетов "Сильпо" действуют акции на отдельные продукты питания и товары повседневного спроса. Скидки распространяются на бакалею, соусы, сладости, консервы и средства гигиены.

В отдельных позициях снижение цены превышает 50%. Подробнее о скидках написал "Телеграф".

Товары с желтыми ценниками

Сушки БКК "Флора" малютка, 300 граммов — 24,99 грн (-46%);

300 граммов — 24,99 грн (-46%); Жевательная резинка Doublemint, 13,5 грамм — 29,99 грн (-40%);

13,5 грамм — 29,99 грн (-40%); Макаронные изделия Pasta Zara Spaghetti, 500 граммов — 39,99 грн (-49%);

500 граммов — 39,99 грн (-49%); Ватные диски "Cleanic" Pure Effect Maxi, 60 штук — 29,99 грн (-58%);

60 штук — 29,99 грн (-58%); Жевательная резинка Spearmint, 13,5 граммов — 29,99 грн (-40%);

13,5 граммов — 29,99 грн (-40%); Майонез "Королевский вкус" 67%, 300 граммов — 32,99 грн (-39%);

300 граммов — 32,99 грн (-39%); Чай черный "Basilur" Uva цейлонский, 100×2 грамма — 199,00 грн (-26%);

100×2 грамма — 199,00 грн (-26%); Ватные диски "Премия" косметические круглые, 120 штук — 49,99 грн (-32%);

120 штук — 49,99 грн (-32%); Макаронные изделия "Чумак" "Паутинка", 400 граммов — 39,99 грн (-35%);

400 граммов — 39,99 грн (-35%); Крем-мыло Dove "Розовая нежность", 90 граммов — 35,99 грн (-26%);

90 граммов — 35,99 грн (-26%); Тунец Rio Mare в оливковом масле, 3×80 граммов — 249,00 грн (-55%);

3×80 граммов — 249,00 грн (-55%); Оливки "Премия" зеленые цели с косточкой в рассоле, 300 граммов — 99,00 грн (-41%).

Акционные цены в "Сильпо". Фото: скрин из магазина

Скидки на эти товары будут действовать до 28 января.

