До –50%. Какие товары в Сильпо можно выхватить за полцены уже сейчас

На одной позиции можно сэкономить до 300 грн

Сейчас в Сильпо действуют скидки до -50% на разные виды растворимого кофе. Местами можно сэкономить не одну сотню гривен.

"Телеграф" поделился самыми выгодными предложениями, которые можно приобрести по сниженной цене до 28 января. Примечательно, что акция действует во всех сетях супермаркетов "Сільпо" при наличии товара.

На каком кофе можно сэкономить в Сильпо

Кофе растворимый Jacobs Gold Cronat, 200 г — сейчас стоит 414 грн, вместо 719 грн. Акция составляет минус 47%.

Кофе в Сильпо на скидках

Кофейный напиток Jacobs Irish coffee растворимый, 450 г — на скидках продают за 159 грн, вместо 309 грн. Цена снижена на 49%.

Кофе в Сильпо на скидках

Кофе молотый Jacobs Gold натуральный жареный, 250 г — стоит на 43% дешевле. Акционная цена — 169,90 грн, без скидки 399 грн.

Кофе в Сильпо на скидках

Кофе растворимый Carte Noire натуральный сублимированный, 140 г — продается на скидках по 329 грн, вместо 529 грн.

Кофе в Сильпо на скидках

Кофе растворимый Jacobs Monarch эконом-пакет, 170 г — стоит 329 грн. Цена снижена на 25% с 439 грн.

Кофе в Сильпо на скидках

Заметим, что в Сильпо не все акции действуют непосредственно в магазине, ведь некоторые из них только онлайн. Чтобы схватить товары выгодно, можно сделать заказ через портал или приложение и забрать в ближайшем магазине. Кроме того, есть товары, которые имеют скидку только для пользователей бонусной карты, поэтому не забывайте сканировать ее на кассе.

Почему магазины делают акции?

Некоторые люди считают, что акционные товары — это испорченные продукты или те, срок годности которых подходит к концу. Фактически это не так, ведь обычно продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей покупать.

Не следует путать уцененные товары — это действительно те, у которых срок годности подходит к концу, нарушена упаковка и т.д., и акционные товары. В любом случае, всегда внимательно проверяйте товары на сроки и чеки после покупок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в АТБ до 4 февраля можно ухватить на скидках ходовые товары и сэкономить деньги.