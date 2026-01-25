Ціни впали більше, аніж вполовину: на яких продуктах та товарах можна заощадити в "Сільпо"
Місцями різниця в ціні складає 300 гривень
У мережі супермаркетів "Сільпо" діють акції на окремі продукти харчування та товари повсякденного вжитку. Знижки поширюються на бакалію, соуси, солодощі, консерви та засоби гігієни.
В окремих позиціях зменшення ціни перевищує 50%. Детальніше про знижки написав "Телеграф".
Товари зі жовтими цінниками
- Сушки БКК "Флора" малютка, 300 грамів — 24,99 грн (-46%);
- Жувальна гумка Doublemint, 13,5 грамів — 29,99 грн (-40%);
- Макаронні вироби Pasta Zara Spaghettі, 500 грамів — 39,99 грн (-49%);
- Ватні диски "Cleanic" Pure Effect Maxi, 60 штук — 29,99 грн (-58%);
- Жувальна гумка Spearmint, 13,5 грамів — 29,99 грн (-40%);
- Майонез "Королівський смак" 67%, 300 грамів — 32,99 грн (-39%);
- Чай чорний "Basilur" Uva цейлонський, 100×2 грами — 199,00 грн (-26%);
- Ватні диски "Премія" косметичні круглі, 120 штук — 49,99 грн (-32%);
- Макаронні вироби "Чумак" "Павутинка", 400 грамів — 39,99 грн (-35%);
- Крем-мило Dove "Рожева ніжність", 90 грамів — 35,99 грн (-26%);
- Тунець Rio Mare в оливковій олії, 3×80 грамів — 249,00 грн (-55%);
- Оливки "Премія" зелені цілі з кісточкою в розсолі, 300 грамів — 99,00 грн (-41%).
Знижки на ці товари діятимуть до 28 січня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" можна купити популярний шоколад на 115 гривень дешевше.