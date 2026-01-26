Всего 32 гривны за большую пачку: где можно купить сметану с большой скидкой

Акция действует до 28 января

Сеть супермаркетов Varus предлагает выгодную скидку на сметану. Цену снизили на 18 гривен за упаковку.

В рамках акции "Цена недели" (действует до 28 января) в Варусе сметану торговой марки "Столиця смаку" Харьковского молочного завода можно купить за 32,90 грн. вместо 50,90 грн. Речь идет о пачке весом 400 грамм, сметана жирностью 20%.

Скидка на сметану в Варусе

Состав этой сметаны простой и натуральный: только сливки из коровьего молока и чистые культуры молочнокислых бактерий. Продукт обладает нежным, умеренно густым, но в то же время легким вкусом с характерной приятной кислинкой.

Кроме того, в Варусе в рамках акции "Цена недели" до 28 января можно купить со скидками и другие продукты. Среди них – сливочное масло, молоко, йогурты и т.д.

Стоит отметить, что есть несколько причин, по которым супермаркеты продают товары со скидками. К примеру, иногда нужно освободить полки для новых поставок. Также акции – это надежный способ привлечь покупателей и продать больше товара.

