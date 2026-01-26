Всього 32 гривні за велику пачку: де можна купити сметану з великою знижкою

Акція діє до 28 січня

Мережа супермаркетів Varus пропонує вигідну знижку на сметану. Ціну знизили на 18 гривень за упаковку.

В рамках акції "Ціна тижня" (діє до 28 січня) у Варусі сметану торгової марки "Столиця смаку" Харківського молочного заводу можна купити за 32,90 грн замість 50,90. Йдеться про пачку вагою 400 грам, сметана жирністю 20%.

Знижка на сметану у Варусі

Склад цієї сметани простий та натуральний: лише вершки з коров'ячого молока та чисті культури молочнокислих бактерій. Продукт має ніжний, помірно густий, але водночас легкий смак з характерною приємною кислинкою.

Крім того у Варусі у рамках акції "Ціна тижня" до 28 січня можна купити зі знижками й інші продукти. Серед них — вершкове масло, молоко, йогурти тощо.

Варто зазначити, що є кілька причин, через які супермаркети продають товари зі знижками. Наприклад, інколи треба звільнити полиці для нових поставок. Також акції — це надійний спосіб привабити покупців та продати більше товару.

