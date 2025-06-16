Терминал "Ощада" съел деньги, а на карте их нет? Что делать в таком случае

Даже видеодоказательства операции может быть недостаточно

Довольно часто у клиентов разных банков случаются ситуации, когда положенные деньги через терминал на карту не появляются на счету. В Ощадбанке уже объяснили, как действовать в таком случае и куда обращаться.

Под одним из сообщений банка пользовательница пожаловалась на то, что терминал "съел" 13 тысяч гривен, однако на счету они не появились. При этом банк требует предоставить чек сделки, но терминал не выдал чека.

"Есть видеодоказательство того, как муж пополнял счет. Но в результате ни средств на руках, ни на счете. При обращении к оператору просят чек, который бы подтвердил операцию. Именно тот чек, который терминал не выдал ", — говорится в сообщении.

В таком случае "Ощадбанк" посоветовал обратиться в отделение банка. Там нужно будет подать соответствующее заявление на проведение расследования по спорной операции. Во время этого процесса банк сделает инкассацию, определит, есть ли "лишние" деньги в терминале и действительно ли происходила указанная в обращении операция.

"В случае подтверждения средства будут возвращены на счет, указанный в заявлении. Если же карта открыта в другом банке, в таком случае для детальной консультации по дальнейшим действиям рекомендуем обратиться в банк эмитента карты", — отметил сотрудник банка.

Заметим, что обычно "Ощадбанк" отвечает на жалобы или вопросы в Facebook не с официальной страницы. Ведь пишут сотрудники банка по личным аккаунтам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у клиентки "Райффайзен Банка" украли 40 тысяч со счета, а банк посоветовал лучше заботиться о безопасности своих счетов.