Популярный товар в "АТБ" и "Сильпо" продают с разницей в 150 гривен: где дешевле
Скидка действует до конца 30 января
Скидки в супермаркетах позволяют украинцам выгодно покупать различный продукты. Порой из-за акционных предложений стоимость одного и того же товара в самых популярных сетях может отличатся в несколько раз.
"Телеграф" рассказывает о товаре в "АТБ", который можно купить дешевле на 150 гривен, чем в "Сильпо".
Речь идет о капсулах для стирки "Ariel" Extra (10 шт). Сейчас в АТБ такую упаковку можно приобрести по акционной цене — 199 гривен (без скидки 321). Размер скидки составляет 38%. В это же время аналогичный товар в "Сильпо" стоит 354 гривны. Разница составила более, чем 150 гривен.
Стоит отметить, что скидка действует до конца 30 января.
Почему товары продают со скидкой?
Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.
