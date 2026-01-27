Популярный товар в "АТБ" и "Сильпо" продают с разницей в 150 гривен: где дешевле

Скидка действует до конца 30 января

Скидки в супермаркетах позволяют украинцам выгодно покупать различный продукты. Порой из-за акционных предложений стоимость одного и того же товара в самых популярных сетях может отличатся в несколько раз.

"Телеграф" рассказывает о товаре в "АТБ", который можно купить дешевле на 150 гривен, чем в "Сильпо".

Речь идет о капсулах для стирки "Ariel" Extra (10 шт). Сейчас в АТБ такую упаковку можно приобрести по акционной цене — 199 гривен (без скидки 321). Размер скидки составляет 38%. В это же время аналогичный товар в "Сильпо" стоит 354 гривны. Разница составила более, чем 150 гривен.

Стоит отметить, что скидка действует до конца 30 января.

Капсулы для стирки Ariel. Скидки в АТБ

Капсулы для стирки Ariel. Цены в Сильпо

Почему товары продают со скидкой?

Как пишет novyny.live, некоторые потребители могут ошибочно полагать, что акционные предложения доступны только для товаров, срок годности которых подходит к концу. Однако продуктовые сети регулярно снижают цены на большую часть ассортимента по другим причинам, в частности, чтобы быстрее освободить места на полках для новой партии товара, стимулируя посетителей совершать покупки.

