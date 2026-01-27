Популярний товар в "АТБ" та "Сільпо" продають із різницею в 150 гривень: де дешевше

Знижка діє до кінця 30 січня

Знижки у супермаркетах дозволяють українцям вигідно купувати різноманітні продукти. Іноді через акційні пропозиції вартість одного і того ж товару в найпопулярніших мережах може відрізнятися в кілька разів.

"Телеграф" розповідає про товар у "АТБ", який можна купити дешевше на 150 гривень, ніж у "Сільпо".

Йдеться про капсули для прання "Ariel" Extra (10 шт). Зараз в АТБ таку упаковку можна придбати за акційною ціною – 199 гривень (без знижки 321). Розмір знижки складає 38%. У цей же час аналогічний товар у "Сільпо" коштує 354 гривні. Різниця склала більш ніж 150 гривень.

Знижка діє до кінця 30 січня.

Капсули для прання Ariel. Знижки в АТБ

Капсули для прання Ariel. Ціни в Сільпо

Чому продукти продають зі знижкою?

Багато хто помилково вважає, що всі знижки ставлять тільки на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше це не так. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

