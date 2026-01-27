Рус

Популярний товар в "АТБ" та "Сільпо" продають із різницею в 150 гривень: де дешевше

Денис Подставной
Знижка діє до кінця 30 січня

Знижки у супермаркетах дозволяють українцям вигідно купувати різноманітні продукти. Іноді через акційні пропозиції вартість одного і того ж товару в найпопулярніших мережах може відрізнятися в кілька разів.

"Телеграф" розповідає про товар у "АТБ", який можна купити дешевше на 150 гривень, ніж у "Сільпо".

Йдеться про капсули для прання "Ariel" Extra (10 шт). Зараз в АТБ таку упаковку можна придбати за акційною ціною – 199 гривень (без знижки 321). Розмір знижки складає 38%. У цей же час аналогічний товар у "Сільпо" коштує 354 гривні. Різниця склала більш ніж 150 гривень.

Знижка діє до кінця 30 січня.

Знижки в АТБ
Капсули для прання Ariel. Знижки в АТБ
Ціни в Сільпо
Капсули для прання Ariel. Ціни в Сільпо

Чому продукти продають зі знижкою?

Багато хто помилково вважає, що всі знижки ставлять тільки на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше це не так. Насправді для акцій є низка інших причин:

  • Звільнення полиць для нових постачань.
  • Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
  • Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які товари можна придбати у "Сільпо" за зниженою ціною до 28 січня.

