Цены на подсолнечное масло скачут: в каком магазине его купить дешевле всего, а кто ломит цены

Почти треть маслозаводов в Украине была вынуждена остановить работу из-за ударов врага

Стоимость подсолнечного масла в Украине и в мире продолжают расти. Однако в некоторых магазинах этот продукт до сих пор можно приобрести по цене ниже средней.

"Телеграф" рассказывает о том, в каком магазине выгоднее всего купить подсолнечное масло в Украине.

Почему растут цены:

Как пишет зерновая биржа GrainTrade, почти треть маслозаводов в Украине была вынуждена остановить работу из-за постоянных ракетно-дроновых ударов врага. В результате цена спроса на подсолнечное масло, то есть та, которую готов заплатить за продукцию покупатель, выросла к концу января на 30 $/т до 1270-1280 $/т. Речь идет о масле с доставкой в черноморские порты, которое идет на экспорт.

Растут ценники и в украинских магазинах. По данным сайта Минфин, средняя цена за литр подсолнечного масла прибавила 3 гривны всего за месяц и теперь составляет 87 гривен. За последние полгода ценники выросли на 8 гривен.

Где купить масло дешевле

Несмотря на рост ценников, некоторые украинские магазины до сих пор могут порадовать выгодными предложениями. Так, на начало января, согласно анализу "Телеграфа", среди крупных сетей (Сильпо, Варус, АТБ, Auchan) дешевле всего данный продукт продает Auchan. Там можно найти масло по цене 40 гривен за 500 мл.

Второе место разделяет Варус (43,90 за 460 мл.) и АТБ (45,87 за 500 мл.).

Дороже всего на данный момент подсолнечное масло стоит в Сильпо — самое дешевое предложение — 48,90 за 500 мл.

