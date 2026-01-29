В Varus обрушились ценники: подборка товаров, которые сейчас можно купить с большой скидкой
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
На акциях можно сэкономить сотни гривен
В Украинских супермаркетах во время покупок можно экономить значительную часть средств, если знать о выгодных предложениях. Например, сеть Varus регулярно радует своих покупателей скидками.
"Телеграф" рассказывает о 5 товарах в Varus, которые можно купить по акции на этой неделе.
- Наггетсы "Легко" куриные замороженные (300г) — 84 гривны вместо 133 (скидка 36%)
- Блины "Levada" со сладким сыром (310г) — 40 гривен вместо 61 (скидка 35%)
- Гель для душа "Palmolive" Натурэль (750мл) — 154 гривны вместо 250 (скидка 38%)
- Макаронные изделия "Riscossa" (500г) — 44 гривны вместо 68 (скидка 35%)
- Мидии варено-мороженые 20% в глазури (1кг) — 189 гривен вместо 289 (скидка 34%)
Почему продукты продают со скидкой?
Некоторые считают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:
- Освобождение полок для новых поставок.
- Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких магазинах продают яйца дешевле всего.