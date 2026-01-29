В Varus обрушились ценники: подборка товаров, которые сейчас можно купить с большой скидкой

На акциях можно сэкономить сотни гривен

В Украинских супермаркетах во время покупок можно экономить значительную часть средств, если знать о выгодных предложениях. Например, сеть Varus регулярно радует своих покупателей скидками.

"Телеграф" рассказывает о 5 товарах в Varus, которые можно купить по акции на этой неделе.

Наггетсы "Легко" куриные замороженные (300г) — 84 гривны вместо 133 (скидка 36%)

Блины "Levada" со сладким сыром (310г) — 40 гривен вместо 61 (скидка 35%)

Гель для душа "Palmolive" Натурэль (750мл) — 154 гривны вместо 250 (скидка 38%)

Макаронные изделия "Riscossa" (500г) — 44 гривны вместо 68 (скидка 35%)

Мидии варено-мороженые 20% в глазури (1кг) — 189 гривен вместо 289 (скидка 34%)

Скидки в Varus

Почему продукты продают со скидкой?

Некоторые считают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:

Освобождение полок для новых поставок.

Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)

Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.

