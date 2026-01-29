У Varus обрушилися цінники: добірка товарів, які зараз можна купити з великою знижкою

На акціях можна заощадити сотні гривень

В українських супермаркетах під час покупок можна економити значну частину коштів, якщо знати про вигідні пропозиції. Наприклад, мережа Varus регулярно радує своїх покупців знижками.

"Телеграф" розповідає про 5 товарів у Varus, які можна купити по акції цього тижня.

Нагетси "Легко" курячі заморожені (300г) — 84 гривні замість 133 (знижка 36%)

Млинці "Levada" із солодким сиром (310г) — 40 гривень замість 61 (знижка 35%)

Гель для душу "Palmolive" Натурель (750мл) — 154 гривні замість 250 (знижка 38%)

Макаронні вироби "Riscossa" (500г) — 44 гривні замість 68 (знижка 35%)

Мідії варено-морожені 20% в глазурі (1кг) – 189 гривень замість 289 (знижка 34%)

Знижки у Varus

Чому продукти продають із знижкою?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

