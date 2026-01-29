У Varus обрушилися цінники: добірка товарів, які зараз можна купити з великою знижкою
На акціях можна заощадити сотні гривень
В українських супермаркетах під час покупок можна економити значну частину коштів, якщо знати про вигідні пропозиції. Наприклад, мережа Varus регулярно радує своїх покупців знижками.
"Телеграф" розповідає про 5 товарів у Varus, які можна купити по акції цього тижня.
- Нагетси "Легко" курячі заморожені (300г) — 84 гривні замість 133 (знижка 36%)
- Млинці "Levada" із солодким сиром (310г) — 40 гривень замість 61 (знижка 35%)
- Гель для душу "Palmolive" Натурель (750мл) — 154 гривні замість 250 (знижка 38%)
- Макаронні вироби "Riscossa" (500г) — 44 гривні замість 68 (знижка 35%)
- Мідії варено-морожені 20% в глазурі (1кг) – 189 гривень замість 289 (знижка 34%)
Чому продукти продають із знижкою?
Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
