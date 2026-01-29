Вырастут цены, упадет гривна? Финансисты прокомментировали важное решение НБУ

Эти действия могут быть только начальным сигналом от регулятора

Снижение учетной ставки Национального банка Украины с 15,5% до 15%, утвержденное сегодня правлением регулятора, потенциально может провоцировать уменьшение процентных ставок по депозитам населения и вряд ли позволит снизить стоимость кредитов, которые для физлиц по карточным займам начинаются с 44-45% годовых.

Такое мнение высказали финансисты, опрошенные "Телеграфом" по горячим следам. Они ждут от НБУ более решительных изменений учетной ставки.

Что будет с депозитами и кредитами

"Снижение учетной ставки до 15% следует рассматривать как начальный сигнал возможных изменений в депозитной и кредитной политике банков. Сейчас можно говорить о потенциальной незначительной корректировке ставок по гривневым депозитам, однако в среднем они, вероятно, будут оставаться в диапазоне 13-14,5% годовых. Аналогичная ситуация наблюдается и аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте кредитования — существенных изменений пока не ожидается", — отметил в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

А еще добавил, что проценты по депозитам и кредитам населения будут активнее снижать при дальнейшей просадке учетной ставки — сразу на 0,5-1% годовых.

"Ключевое значение имеет само направление монетарной политики. При стабилизации макроэкономической ситуации учетная ставка может постепенно снижаться и в дальнейшем. Более ощутимые изменения в условиях кредитования и сбережений возможны в случае снижения учетной ставки до уровня 14–14,5%. В таком случае банки получат возможность снизить депозитные ставки на 0,5–1%, а затем и кредитные ставки также могут снизиться в аналогичном диапазоне", — сказал Замотаев.

Именно это анонсировал в своем публичном заявлении глава Нацбанка Андрей Пышный: не одно снижение учетной ставки в январе, а несколько. Он назвал это "циклом понижения". Хотя финансисты сразу заметили, что обещанный цикл будет небольшим.

"По предварительному прогнозу, ставка должна была постепенно снизиться до 12,5% на конец 2026-го и до 11,0% в следующем году. Обнародованный сегодня прогноз предполагает гораздо более скромное снижение: до 14,5% на конец 2026-го и до 12,5% на конец 2027-го. То есть Нацбанк сигнализирует, что его политика будет оставаться жесткой ", — такие выводы для "Телеграфа" сделал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Что будет с ценами и ВВП

Наверное, в НБУ опасаются роста официальной инфляции, которая в декабре 2025 года в годовом исчислении была зафиксирована Госстатом на уровне 8%, и поэтому решили осторожно двигать свою учетную ставку. Руководство регулятора на сегодняшнем брифинге признало все еще значительные инфляционные ожидания, но заверило, что они постепенно развеются. Хотя без основательной аргументации.

Но банкиры ожидают дальнейшего роста цен на товары и услуги, анализируя объективные факторы.

"Не исключено, что по итогам января 2026 года инфляция может превысить 1% в месячном измерении, что существенно больше предыдущих ожиданий на уровне 0,3-0,5% . В то же время возможен инерционный характер такого роста, а его полное отражение в официальной статистике может произойти в конце февраля — в начале марта. Уже сейчас наблюдается повышение цен на топливо, отдельные группы продовольственных товаров с высокой энергоемкостью производства, а также на часть бытовых товаров, в частности, из-за роста спроса. Дополнительное давление формирует подорожание услуг, в том числе из-за усложнения логистики. В то же время, ключевым фактором остается сокращение предложения, которое в условиях повышенного спроса стимулирует рост цен", — пояснил нам Дмитрий Замотаев.

Он отдельно отметил энергетические проблемы, усиление которых почувствовал едва ли не каждый украинец.

"Текущий период является одним из самых сложных для экономики с начала полномасштабной войны . Основные экономические процессы сосредоточены на поддержке базовой жизнеспособности, тогда как вопросы развития и долгосрочного планирования временно отходят на второй план. Последствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру существенно ограничивают экономическую активность и сдерживают процессы восстановления", — подчеркнул Замотаев.

А еще объяснил связь между уменьшением ВВП, по которому НБУ сегодня ухудшил прогноз с 2% до 1,8% и текущими ценами.

"Экономическая ситуация остается сложной из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Малый и средний бизнес работает нестабильно или вынужден временно приостанавливать деятельность, в то время как крупные предприятия сталкиваются с более масштабными вызовами из-за ограниченного доступа к электроэнергии. В совокупности это формирует риски замедления экономической активности и усиления инфляционного давления", — сказал Дмитрий Замотаев.

Как учетная ставка отражается на людях

Классические последствия снижения ставок центробанком любой страны таковы (как говорят, по учебнику):

Банки начинают меньше платить вкладчикам, прежде всего простым людям (физлицам). Почему? Потому что собранные в них деньги больше не вложить по большим ставкам в самом регуляторе, в Национальном банке в нашем случае. У нас это называется депозитными сертификатами, и процентные ставки по ним напрямую привязаны к учетной. Чем меньше банки зарабатывают на сертификатах — тем меньше платят вкладчикам. Когда людям меньше платят по депозитам, то они оставляют там меньше денег. Начинают покупать больше инвалюты (доллара или евро) или товаров. Во время войны украинцы все активнее вкладываются в энергетическое оборудование, которое берут под перепродажу. Из-за энергетических затруднений цены на него растут ежемесячно, и перепродажа гарантирует все большие заработки. В нормальных условиях (не в условиях страшной войны) должны уменьшаться кредитные ставки для бизнеса и населения, где люди платят, например, по карточным кредитам по меньшей мере 44% годовых, когда не вкладываются в льготные (грейс) периоды. Сейчас такие обещания на удешевление кредитов банкиры дают с большим скрипом, ссылаясь на большие риски непогашения во время войны. Не только потому, что люди не захотят отдавать долги (поведут себя нечестно), но и потому, что любой может в любой момент просто не выжить из-за ежедневных атак врага. Так что если кредиты и подешевеют, то незначительно и не для всех. Хотя именно на это и нацелено решение НБУ по уменьшению учетной ставки — на увеличение кредитования, на подпитку нашей экономики в непростые времена. Возможна новая девальвация гривны к инвалютам (доллару, евро), если люди и бизнес начнут активнее покупать наличную валюту в кассе или безналичную на счет.

По поводу возможного удешевления гривни сейчас нет единого мнения: по одной версии, сильно ниже 43,5 грн/$ гривна не спустится, по другой — может дойти до 44-45 грн/$ в первом квартале 2026 года, о чем обычно говорят неофициально.

"По доллару, похоже, локальный максимум уже прошли, по евро сложно делать прогнозы из-за сложной геополитической ситуации и других факторов. В то же время золотовалютные резервы нашего Нацбанка значительны, поэтому зависимости от скорой международной помощи нет", — считает Александр Паращий.

Последняя неделя НБУ не слишком снижает гривну к доллару: сегодня, 29 января, официальный курс подрос с 42,7689 грн/$ до 42,8483 грн/$ благодаря действиям самого регулятора на межбанке — ручному управлению курсом (неделю назад он держался выше 43 грн/$). Также НБУ был вынужден поднять свой курс в паре гривна/евро — с 51,2286 грн/€ до 51,2423 грн/€, прежде всего из-за движения пары евро/доллар на мировом рынке с 1,1985 до 1,1967.

Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов, что в феврале в Украине ситуация с курсом валюты может приобрести умеренную стабильность. Однако это достаточно быстро могут изменить не только международные факторы.