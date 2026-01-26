Евро и доллар станут еще дороже? Что будет с курсом валют в феврале

Ситуация зависит не только от отношений США и Европы

В феврале в Украине ситуация с курсом валюты может приобрести умеренную стабильность. Однако это достаточно быстро могут изменить не только международные факторы.

По состоянию на конец января курс доллара составляет 42,6, курс евро — 50,6

На ситуацию с валютами влияет обострение торговых отношений между США и ЕС

Соотношение между валютами может колебаться в пределах 1,15–1,2

Об этом Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ГЛОБУС БАНКА, рассказал "Телеграфу". По его словам, динамика доллара и евро в феврале зависит от ситуации на мировом рынке.

Ведь потенциальное обострение торговых отношений между США и Европейским Союзом может привести к "раскачиванию" курсов доллара и евро. Результаты таких качелей могут быть разными. Состояние неопределенности на рынке может повлиять и на рост стоимости золота.

Добавим, что на 26 января курс евро, по данным Минфина, составляет 50,6, а доллара — 42,9.

Мамедов отмечает: "В такое противоречивое время соотношение между долларом и евро может колебаться в пределах 1,15–1,2, что будет непосредственно отображаться на курсе европейской валюты в Украине".

При этом внутренний курс евро будет формироваться как производное от глобального соотношения доллар/евро и курс гривны к доллару. То есть курс евро в Украине будет соответствовать стоимости этой валюты по отношению к доллару.

Февраль может стать периодом умеренной курсовой стабильности для украинского валютного рынка. Ожидается постепенное снижение напряжения, которое отразится в динамике основных валют. По базовым прогнозам, официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43,5 грн, а евро — 49-51,5 грн, в зависимости от ситуации на мировых финансовых рынках.

В то же время, Мамедов говорит, что эти прогнозы достаточно неточные и осторожные, ведь рынок сейчас зависит от многих факторов. Особенно от поведения "больших игроков", чьи действия обычно быстро подхватывает курс.

