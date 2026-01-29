В АТБ снова рухнули цены: что сейчас можно урвать по большим скидкам
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Некоторые продукты можно забрать за полцены
Украинские супермаркеты регулярно делают скидки на раличные товары. Зная об акционных предложениях можно существенно экономить.
"Телеграф" рассказывает о 5 товарах, которые можно приобрести в АТБ по скидке до 3 февраля.
- Колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Губернаторская (1кг) — 359 гривен вместо 604 (скидка 40%)
- Шоколад "Roshen" пористый (80г) — 37 гривен вместо 63 (скидка 41%)
- Чай "Мономах" черный (45 пакетиков) — 35 гривен вместо 59 (скидка 40%)
- Сыр плавленый Чеддер пластинками "Sertop" (130г) — 55 гривен вместо 79 (скидка 30%)
- Пельмени "Три медведя" филейные (650г) — 101 гривна вместо 186 (скидка 45%)
Почему продукты продают со скидкой?
Некоторые считают, что все скидки ставят только на товары, у которых подходят к концу сроки годности. Но чаще всего такое мнение является ошибочным. На самом деле для акций есть целый ряд других причин:
- Освобождение полок для новых поставок.
- Скидки привлекают покупателей (некоторые могут купить больше, чем планировали, или попробовать новые продукты)
- Сезонные распродажи. В конце сезона продукты и товары, которые менее популярны, снижают в цене, чтобы продать быстрее.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких магазинах продают яйца дешевле всего.