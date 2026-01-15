В одном из районов Днепра после взрывов ухудшилось качество воздуха (карта и фото)

После взрывов днепряне сообщают про частицы на снегу

После взрывов в Днепре ухудшилось качество воздуха. Зафиксировали повышенную концентрацию частиц PM2.5.

По данным портала Accu weather, уровень оценивается как "плохо". В основном фиксируется повышенное содержание мелкодисперсных веществ — частиц менее 2.5 микрометров в диаметре. Они могут попадать в кровь из-за легких при вдохе. Также могут фиксироваться проблемы с дыханием.

Качество воздуха в Днепре

Отметим, корреспондент "Телеграфа" сообщал, что дым после взрывов оседал на снег черными крупинками.

Тимофей Кучер, волонтер из Днепра, подчеркнул, что самая плохая ситуация в Шевченковском районе. Он призвал не гулять с детьми, при необходимости пересидеть дома или уезжать в центральные районы города. "Чистого воздуха нет, очень загрязнен, если выйти в магазин — одевайте маски!", — пишет он.

Отметим, что после взрывов местные жители сообщили о пожаре, однако от местных и областных властей уведомлений не поступало. Днепряне фиксировали скачки напряжения. Следует отметить, что аварийные отключения в Днепропетровской области начались еще до взрывов. Сообщают о временном перекрытии проезда по проспекту Богдана Хмельницкого, главной артерии района.

