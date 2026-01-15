В одному з районів Дніпра після вибухів погіршилась якість повітря (карта і фото)

Після вибухів дніпряни повідомляють частинки на снігу

Після вибухів у Дніпрі погіршилась якість повітря. Зафіксували підвищену концентрацію часточок PM2.5.

За даними порталу Accu weather, рівень оцінюється як "погано". Здебільшого фіксується підвищений вміст дрібнодисперсних речовин — часточок менших за 2.5 мікрометрів у діаметрі. Вони можуть потрапляти в кров через легені при вдиху. Також можуть фіксуватися проблеми із диханням.

Якість повітря в Дніпрі

Зазначимо, кореспондент "Телеграфа" повідомляв, що дим після вибухів осідав на сніг чорними цятками.

Тимофій Кучер, волонтер з Дніпра, наголосив, що найгірша ситуація у Шевченківському районі. Він закликав не гуляти з дітьми, за потреби пересидіти вдома або їхати в центральні райони міста. "Чистого повітря немає, дуже забруднене, якщо вийти в магазин — одягайте маски!", — пише він.

Зазначимо, після вибухів місцеві мешканці повідомили про пожежу, однак від місцевої та обласної влади сповіщень не надходило. Дніпряни фіксували стрибки напруги. Варто зауважити, що аварійні відключення в Дніпропетровській області почались ще до вибухів. Повідомляють про тимчасове перекриття проїзду проспектом Богдана Хмельницького, головною артерією району.

