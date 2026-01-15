В Днепре раздались громкие взрывы во время тревоги. Что произошло все детали (фото)

Над городом уже поднялся столб дыма

В Днепре в четверг, 15 января, раздались мощные взрывы. Вероятнее всего город был под атакой баллистики.

Что нужно знать:

Воздушные силы фиксировали угрозу пусков из Воронежа

В Днепре слышали по меньшей мере три взрыва

Информация о последствиях и пострадавших уточняется

UPD: По словам волонтера Тимофея Кучера, целей на Днепр не фиксировалось, прилетов и попаданий тоже нет.

"Там своя ситуация, кто знает, кто понял. Единственное, пожалуйста, повторюсь: советую закрыть окна Шевчик р-н", — говорится в сообщении.

О взрывах в Днепре сообщает корреспондент "Телеграфа". По словам некоторых местных, звук слышали в разных районах города, а местами открылись даже двери.

Мониторы днем 15 января фиксировали угрозу запуска баллистических ракет из Воронежа. К слову, взрывы прогремели после объявления тревоги, но каналы и Воздушные силы не писали о направлении движения ракет.

"Днепр — взрывы. Цели не фиксировались", — пишут мониторы.

Дым после взрыва в Днепре. Фото: "Телеграф"

После взрыва над Днепром поднялся густой столб дыма, а на снег посыпались какие-то мелкие кусочки, похожие на сажу или грязь. Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется. Днепрян призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Снег после взрыва в Днепре. Фото: "Телеграф"

Кроме того, местные говорят, что в некоторых районах во время взрывов мигал свет. Также зафиксированы скачки напряжения, поэтому лучше выключить электроприборы из сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно российский Воронеж, из которого вероятнее всего запустили по Днепру ракеты, находился под массированной атакой. Одной из "жирных" целей удара мог быть аэродром "Балтимор".