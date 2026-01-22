Днепр начнет "таять" и "тонуть" в дождях со снегом: когда резко изменится погода

Столбики термометров взлетят

В Днепр идет существенное потепление. Вместе с теплой погодой областной центр могут накрыть затяжные осадки.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптиков сервиса meteofor, начиная с 22 января и до февраля в областном центре будет наблюдаться существенное потепление. Столбики термометров резко поднимутся до -3-6 градусов, а во время самых теплых дней будут находится в пределах 0+2 градусов. Вместе с этим на город обрушатся затяжные осадки. с 24 января по 1 февраля будет снежить, иногда к снегу может добавляться дождь.

Схожего мнения придерживаются и специалисты meteo.ua. Они прогнозируют потепление с 23 января, которое продержится на протяжении месяца. Большую часть дней возможен снег и иногда дожди. К концу января воздух может прогреться вплоть до +6 градусов.

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.

Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

