Дніпро почне "танути" та "тонути" у дощах зі снігом: коли різко зміниться погода

Стовпчики термометрів злетять

У Дніпро йде суттєве потепління. Разом із теплою погодою обласний центр можуть накрити затяжні опади.

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків сервісу meteofor, починаючи з 22 січня до лютого в обласному центрі спостерігатиметься суттєве потепління. Стовпчики термометрів різко піднімуться до -3-6 градусів, а під час найтепліших днів будуть в межах 0+2 градусів. Водночас на місто обрушаться затяжні опади. з 24 січня по 1 лютого сніжитиме, іноді до снігу може додаватися дощ.

Погода в Дніпрі

Такої думки дотримуються і фахівці meteo.ua. Вони прогнозують потепління з 23 січня, яке протримається протягом місяця. Більшість днів можливий сніг і часом дощі. До кінця січня повітря може прогрітися до +6 градусів.

Погода в Дніпрі

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

Погода в Україні

