Чистый воздух и комфортная среда: Фонд декарбонизации помогает решать экологические проблемы Украины

Уменьшение загрязнения окружающей среды, предотвращение изменений климата и формирование комфортной для жизни среды – одни из главных достижений работы Фонда декарбонизации. Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко по результатам открытого заседания Наблюдательного совета Акционерного общества "Фонд декарбонизации Украины".

"Проекты, которые помогает реализовать Фонд, способствуют построению такой страны, в которой удобно и комфортно жить и которая дает новые возможности для развития бизнеса, громад, и это крайне важно", — отметил парламентарий.

По его словам, энергоэффективность, уменьшение выбросов углекислого газа, помощь в подготовке бизнеса к "зеленому" переходу является одним из главных направлений работы государственных институций в выполнении климатических обязательств Украины.

"Наша страна обязалась достичь климатической нейтральности к 2050 году, то есть достичь баланса между выбросами и поглощением углерода. Это важно и с точки зрения экологии, и с точки зрения нашего движения евроинтеграционным путем. Фонд декарбонизации объединяет усилия всех участников этого процесса и обеспечивает конкретные результаты в реализованных проектах", — подчеркнул Олег Бондаренко.

Важно также, что прозрачное управление и распределение средств помогли Фонду получить доверие международных партнеров и заручиться их поддержкой. В частности, советник по вопросам энергетики, окружающей среды и климата Делегации ЕС в Украине Торстен Вёллерт засвидетельствовал, что Европа очень положительно оценивает создание первого в Украине института, использующего налог на выбросы углерода для декарбонизации.

Торстен Вёллерт

"Очень приятно видеть, что у вас есть не только стратегия и дорожная карта, но и реальные результаты и конкретные реализованные проекты. Нас интересует работа Фонда декарбонизации, мы внимательно за ней наблюдаем и рады видеть, что коллеги из Датско-украинского энергетического партнерства также поддерживают инициативы этой институции. Безусловно, в конечном итоге мы будем думать над масштабированием нашего сотрудничества", — резюмировал Торстен Вёлллерт.

Напомним, Фонд декарбонизации Украины финансируется за счет экологического налога за выбросы углекислого газа от стационарных установок, а также за счет государственных заимствований в поддержку энергоэффективности и сокращения выбросов углерода. Фонд помогает реализовывать проекты в сфере энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии и альтернативного топлива.