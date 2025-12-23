Чисте повітря та комфортне середовище: Фонд декарбонізації допомагає розв’язувати екологічні проблеми України

Зменшення забруднення довкілля, запобігання змінам клімату та формування комфортного для життя середовища – одні з головних досягнень роботи Фонду декарбонізації. Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко за результатами відкритого засідання Наглядової ради Акціонерного товариства "Фонд декарбонізації України".

"Проєкти, які допомагає реалізувати Фонд, сприяють побудові такої країни, у якій зручно та комфортно жити та яка надає нові можливості для розвитку бізнесу, громад і це вкрай важливо", — зауважив парламентар.

За його словами, енергоефективність, зменшення викидів вуглецю, допомога у підготовці бізнесу до "зеленого" переходу є одними з головних напрямків роботи державних інституцій у виконанні кліматичних зобов’язань України.

"Наша країна взяла на себе зобов’язання досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року, тобто досягнути балансу між викидами та поглинанням вуглецю. Це важливо і з погляду екології, і з погляду нашого руху євроінтеграційним шляхом. Фонд декарбонізації об’єднує зусилля всіх учасників цього процесу та забезпечує конкретні результати в реалізованих проєктах", — наголосив Олег Бондаренко.

Важливо також, що прозоре управління та розподіл коштів допомогли Фонду отримати довіру міжнародних партнерів та заручитися їхньою підтримкою. Зокрема радник з питань з енергетики, навколишнього середовища та клімату Делегації ЄС в Україні Торстен Вьоллерт засвідчив, що Європа дуже позитивно оцінює створення першої в Україні інституції, яка використовує податок на викиди вуглецю для декарбонізації.

Торстен Вьоллерт

"Дуже приємно бачити, що у вас є не тільки стратегія та дорожня карта, але й реальні результати та конкретні реалізовані проєкти. Нас цікавить робота Фонду декарбонізації, ми уважно за нею спостерігаємо і раді бачити, що колеги з Дансько-українського енергетичного партнерства також підтримують ініціативи цієї інституції. Безперечно зрештою ми будемо думати над масштабуванням нашої співпраці", — резюмував Торстен Вьоллерт.

Нагадаємо, Фонд декарбонізації України фінансується за рахунок екологічного податку за викиди вуглекислого газу від стаціонарних установок, а також коштом державних запозичень на підтримку енергоефективності та скорочення викидів вуглецю. Фонд допомагає реалізовувати проєкти у сфері енергоефективності, розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативного палива.