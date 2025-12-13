На Харьков надвигаются сильные снегопады: когда ждать подарок от зимы

Нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно

Харьков на новогодние праздники буквально завалит снегом. В самом начале января ожидаются сильные осадки.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным синоптикиков метеорологического сайта meteofor, в период с 30 декабря по 3 января в Харькове будет снежить. Начнется все с легких осадков, а продолжится сильными снегопадами. Температура воздуха при этом ожидается не сильно низкой — примерно -3-6 градусов.

Аналогичного мнения придерживается и погодный сайт meteo.ua. Его специалисты прогнозируют в Харькове снежную погоду в период с 27 декабря по 10 января. Однако синоптики данного сервиса предполагают, что в период с 4 по 6 января областной центр могут накрыть лютые морозы — до -16 градусов.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказала Балабух

