В Харьков идут снег и морозы. Синоптики назвали дату, когда испортится погода

В областном центре похолодает

Начало недели принесет в Харьков ухудшение погоды. Уже во вторник прогнозируется небольшой снег с дождем и ночной "минус".

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 9 декабря в Харькове и области местами ожидаются снег с дождем. Ночью воздух может охладиться до 2 градусов мороза. Днем прогнозируется 2-4 градуса с отметкой "плюс", вероятен гололед.

Прогноз погоды в Украине на 9 декабря

Мокрый снег с дождем в Харькове возможен по меньшей мере до 13 декабря. В то же время, согласно данным сайта Meteofor, выпадение мокрого снега возможно днем позже — не 9, а 10 декабря. Продлится он по прогнозам этого сайта всего два дня.

Однако он ожидает, что с 13 декабря начнутся стойкие ночные морозы. Столбики термометров будут показывать -1 -4 градуса. Днем, кроме 14 декабря, когда будет 1 градус мороза, ожидаются небольшие "плюсы". При таких условиях бывает гололедица.

Погода в Харькове 8-21 декабря

Когда в Украине пойдет снег — прогноз

Следует отметить, что снег с 9 декабря может пойти не только на Харьковщине. Осадки в этот день накроют большую часть страны. Сухая погода ожидается только в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В западных регионах прогнозируется дождь, в центре, на севере и востоке — мокрый снег с дождем.

