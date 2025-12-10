Если снег, то только мокрый? Какая погода будет в Украине в эти выходные

В некоторых регионах все же будет снег и минусовая температура

В эти выходные, 13–14 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода, с осадками — дождем или мокрым снегом, и холоднее последних дней. На востоке ситуация несколько лучше — в Харьковской, Луганской, Полтавской и Сумской областях можно ожидать снега и морозов.

Что следует знать

Погода на выходных 13-14 декабря в Украине будет преимущественно пасмурной и холодной, с осадками в виде снега или мокрого снега

На западе и в центре Украины ожидается преимущественно плюсовая температура, но легкие морозы возможны на севере и ночью

На востоке Украины прогнозируется более зимняя погода со снегом и морозами, местами температура опустится до -5 °C.

По данным Ventusky, на западе в эти выходные снега не будет нигде, кроме Закарпатской области — там выпадет мокрый снег. Температура опустится до -1°C. В остальных областях — мокрый снег или дождь с температурой днем около +2…+5 °C.

Погода в эти выходные на западе Украины. Фото: ventusky

В центре следует ожидать минусовой температуры в субботу, но она продержится недолго — в воскресенье столбик термометра поднимется до +4 °C. также ожидается мокрый снег. В субботу в Киевской области пройдут небольшие морозы. В воскресенье температура опустится до 0°C, однако в Черниговской области ожидаются легкие морозы.

Погода в центре Украины в эти выходные. Фото: ventusky

То есть на севере будут легкие заморозки до -3°C, однако на юге температура около +2…+4 °C. Снега и серьезных морозов не предвидится, но утром и вечером может быть сыро и холодно. В Крыму следует ожидать плюсовой температуры, однако никаких осадков не предполагается.

Погода на севере Украины в эти выходные. Фото: ventusky

На востоке ситуация несколько лучше — и в субботу, и в воскресенье следует ожидать снега, а также минусовую температуру. Столбик термометра опустится до -4°C в Полтавской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

Погода на востоке Украины в эти выходные. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украину суют морозы до -12. Узнайте, где на следующей неделе будет холоднее всего.