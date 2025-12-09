Киев завалит снегом и зальет дождями? Когда в столице ждать осадков

Такая погода может затянуться, вероятно, на весь первый месяц зимы

В Киеве в ближайшие дни может ожидаться снежная погода. При этом сильных морозов в столице не прогнозируют.

Что нужно знать:

В Киеве заснежит уже на следующей неделе

Снега будет не много, но идти он будет долго

Сильных морозов синоптики не прогнозируют

"Телеграф" рассказывает о том, когда в Киеве стоит ждать снега. Так, по данным синоптиков, снежить может начать уже начиная с 14 декабря.

Например, согласно прогнозу сайта meteofor, в период с 14 по 16 декабря ожидается небольшой снег с дождем при температуре воздуха на уровне -5-1 градусов тепла. Такая погода может затянуться, вероятно, на весь первый месяц зимы, чередуя дни с осадками сухой погодой.

Погода в Киеве

Того же мнения придерживаются и коллеги синоптиков с сайта meteo.ua. Они также прогнозируют снег 16 декабря. Однако, по их мнению, на следующий день он сменится небольшим дождем, который будет идти почти целую неделю. Температура воздуха на протяжении месяца, по этому прогнозу, будет колебаться на уровне -6+3 градусов.

Погода в Киеве

Каким будет декабрь в Украине

Украинский синоптик Игорь Кибальчич ранее в интервью "Телеграфу" рассказал, что в Украине первая декада декабря пройдёт в условиях мягкой и весьма спокойной погоды, с небольшим количеством осадков и слабым ветром. Температура воздуха будет стабильно выше нормы и практически во всех регионах страны превысит отметку 0 °С. Поэтому в ближайшей перспективе жителям нашей страны не стоит ожидать наступления метеорологической зимы (то есть, периода с устойчивыми морозами). В ночное время будут наблюдаться небольшие морозы, однако среднесуточная температура окажется "плюсовой".

Во второй декаде месяца также существенных осадков ждать не стоит, а температура снова будет превышать норму. Соответственно, установления стабильного снежного покрова также не предвидится.

В третьей декаде месяца постепенно температура начнёт приближаться к средней норме и уже во многих областях будут отмечаться небольшие морозы и осадки преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождём. Однако, в южной половине страны, а также на Закарпатье по-прежнему будет фиксироваться высокая температура воздуха и продолжение метеорологической осени.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату, когда испортится погода в Харькове.