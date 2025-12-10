Морозы отступают? Синоптик назвал "самую холодную" ночь в Харькове, после которой потеплеет

Морозная погода в Харькове продержится недолго

Несмотря на мокрый снег, туман и пасмурную погоду, харьковчане скоро почувствуют потепление. Морозы, пришедшие в регион, не будут длительными. Температура начнет расти уже после 16 декабря.

Что нужно знать:

Похолодание будет кратковременным

Тепло вернется после середины месяца

Температура поднимется до +7 градусов

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Подробнее читайте в материале: " В Украину суют морозы до -12. Где на следующей неделе будет холоднее всего ".

После 16 декабря западные и юго-западные ветры принесут более теплый воздух в Харьков. Температура в городе поднимется и будет держаться ночью около нуля. Днем столбики термометров будут показывать от +1 до +7 градусов.

Погода в Харькове в ночь на 16 декабря, Ventusky

Синоптик объясняет, что холоднее всего будет ночь на 16 декабря. Именно в этот день температура будет ниже. Однако холод быстро отступит.

"В течение ближайших 10 дней погода в нашей стране прогнозируется изменчивой, с чередованием циклонов и антициклонов, колебаниями атмосферного давления и температуры. Устойчивого снежного покрова не предполагается, кроме высокогорной части Карпат ", — рассказал Игорь Кибальчич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, заморозит ли погода Харьков в декабре. Средняя температура будет выше климатической нормы, хотя и кратковременные похолодания также возможны.