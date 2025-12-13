На Харків насуваються сильні снігопади: коли чекати на подарунок від зими

Нинішня зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай

Харків на новорічні свята буквально завалить снігом. На початку січня очікуються сильні опади.

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптикиків метеорологічного сайту meteofor, у період з 30 грудня по 3 січня у Харкові засніжить. Почнеться все із легких опадів, а продовжиться сильними снігопадами. Температура повітря при цьому очікується не дуже низькою — приблизно -3-6 градусів.

Погода в Харкові

Аналогічної думки дотримується погодний сайт meteo.ua. Його фахівці прогнозують у Харкові снігову погоду у період з 27 грудня до 10 січня. Однак синоптики цього сервісу припускають, що в період з 4 по 6 січня обласний центр можуть накрити люті морози — до -16 градусів.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. розповіла Балабух

