Село, которое стало вкусом Харькова: как Кулиничи из козацкого хутора стали частью города (фото, видео)

Кулиничи стали частью Харькова чуть более 10 лет назад

Восточная окраина Харькова — бывшее пгт Кулиничи, формально стала частью города в 2013 году, но давно живет в городском ритме. Сегодня это часть Немышлянского района, объединяющая покой пригорода, научное наследие и один из самых известных харьковских гастробрендов — одноименный хлебокомбинат.

Местность расположена на правом берегу реки Немышля, рядом с Кулиничевским прудом, ботаническим садом и дачными массивами. История Кулиничей ведет начало в 1670-х годах. Это были хутора в составе Харьковского уезда.

Кулиничевы хутора/ Трехверстая военно-топографическая карта Российской империи, ряд XXIII, лист 14, 1869 год

В разное время село принадлежало казацкой старшине и Покровскому монастырю, пережило войны, репрессии и оккупацию.

Кулиничи

Кулиничевский пруд

В 1957 году Кулиничи получили статус поселка городского типа. В 1950–1960-е годы здесь активно развивались экономика и инфраструктура, а в советский период населенный пункт стал одним из центров аграрной науки — в частности, с открытием в 1973 году института животноводства и работой нескольких опытных хозяйств.

Отсюда началась вкусная история

Новую страницу в истории села открыл 1995 год — именно тогда здесь появился хлебокомбинат "Кулиничи". Из небольшого производства он превратился в мощную компанию с десятками пекарских комплексов, собственными мельницами и сотнями фирменных кафе. Сегодня "Кулиничи" — это не просто хлеб, а городской символ: круассаны, штрудели, пирожные и кофе "из Кулиничей" давно стали частью харьковских будней. Сейчас завод имеет несколько филиалов и релоцированное производство во Львове, а фирменный бренд становится все более узнаваемым.

Фирменное заведение "Кулиничи" возле Харьковского оперного театра

На релоцированном заводе под Львовом уже запущено производство

