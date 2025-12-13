Укр

Село, которое стало вкусом Харькова: как Кулиничи из козацкого хутора стали частью города (фото, видео)

Галина Михайлова
Новость обновлена 13 декабря 2025, 11:09
И часть Харькова, и хлебзавод. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кулиничи стали частью Харькова чуть более 10 лет назад

Восточная окраина Харькова — бывшее пгт Кулиничи, формально стала частью города в 2013 году, но давно живет в городском ритме. Сегодня это часть Немышлянского района, объединяющая покой пригорода, научное наследие и один из самых известных харьковских гастробрендов — одноименный хлебокомбинат.

Местность расположена на правом берегу реки Немышля, рядом с Кулиничевским прудом, ботаническим садом и дачными массивами. История Кулиничей ведет начало в 1670-х годах. Это были хутора в составе Харьковского уезда.

Кулиничевы хутора/ Трехверстая военно-топографическая карта Российской империи, ряд XXIII, лист 14, 1869 год
Кулиничевы хутора/ Трехверстая военно-топографическая карта Российской империи, ряд XXIII, лист 14, 1869 год

В разное время село принадлежало казацкой старшине и Покровскому монастырю, пережило войны, репрессии и оккупацию.

Кулиничи
Кулиничи
Кулиничевский пруд
Кулиничевский пруд

В 1957 году Кулиничи получили статус поселка городского типа. В 1950–1960-е годы здесь активно развивались экономика и инфраструктура, а в советский период населенный пункт стал одним из центров аграрной науки — в частности, с открытием в 1973 году института животноводства и работой нескольких опытных хозяйств.

Отсюда началась вкусная история

Новую страницу в истории села открыл 1995 год — именно тогда здесь появился хлебокомбинат "Кулиничи". Из небольшого производства он превратился в мощную компанию с десятками пекарских комплексов, собственными мельницами и сотнями фирменных кафе. Сегодня "Кулиничи" — это не просто хлеб, а городской символ: круассаны, штрудели, пирожные и кофе "из Кулиничей" давно стали частью харьковских будней. Сейчас завод имеет несколько филиалов и релоцированное производство во Львове, а фирменный бренд становится все более узнаваемым.

Кулиничи возле Харьковского оперного театра
Фирменное заведение "Кулиничи" возле Харьковского оперного театра
На релоцированном заводе под Львовом уже запущено производство
На релоцированном заводе под Львовом уже запущено производство

Ранее "Телеграф" рассказывал об исторической местности Салтовка в Харькове, которая частично захватывает часть Немышлянского района. Это был самый большой спальный район Украины до 2022 года.

