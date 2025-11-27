Люди едут издалека и готовы стоять в очереди часами: что известно о заведении "БашА кухня" и почему эти ребра хотят попробовать все

Владельцем заведения является ветеран Андрей Башенский

В 2025 году в Украине открыли заведение "БашА кухня", специализирующееся на приготовлении блюд барбекю. Таким образом жарят ребра, рульки, колбаски, крылышки и картофель. Заведение уже стало популярным по всей Украине и установило два мировых рекорда.

Что нужно знать:

Заведение "БашА кухня" открыли в Жовкве

Команда активно показывает приготовление мяса в соцсетях

Им удалось приготовить около 33 тысяч порций барбекю за 5 часов

Что известно о заведении "БашА кухня"

"БашА кухня" — это заведение в Жовкве, где готовят в основном мясо барбекю. Оно расположено на улице Леси Украинки, 148. "БашА кухня" открыл ветеран Андрей Башенский летом 2025 года.

"БашА кухня"

Заведение быстро стало популярным по всей Украине благодаря соцсетям. Люди стоят часами в очереди, чтобы попробовать разные виды обжаренного на огне мяса. Команда делится процессом приготовления мяса и снимает юмористический контент, привлекая потенциальных гостей.

"БашА кухня" в Жовкве

"БашА кухня"

В октябре 2025 года "БашА кухня" установила мировой рекорд, приготовив почти 33 тысячи порций барбекю за 5 часов. Они угощали гостей ребрами, полосками мяса, рульками, колбасами, шеями и крылышками.

"БашА кухня" установила рекорд по количеству приготовленной продукции барбекю, фото из соцсетей заведения

Еще одним рекордом стала самая длинная очередь за блюдами, длина которой составляла 646,6 метра. В очереди за мясной продукцией стояло 597 человек, а всего на мероприятии было 1836 посетителей. Два рекорда "БашА кухня" вошли в Книгу мировых рекордов.

В очереди "БашА кухня" стояло почти 600 человек, фото из соцсетей заведения

До полномасштабной войны Башенский имел рестораны во Львовской области, занимался созданием вяленой продукции и кейтерингом для мероприятий. В 2022 году он мобилизовался в ряды ВСУ. После увольнения со службы Андрей продолжил заниматься собственным делом. Производство вяленых колбас предприниматель сначала прекратил из-за отключения электричества. В то же время, он сосредоточился на создании копченой мясной продукции.

Шеф-повар Андрей Башенский, фото "Ветеран"

Впоследствии Андрей вернулся к изготовлению вяленых колбас. Также он находит старые украинские рецепты и модернизирует их. К примеру, чтобы колбаса имела насыщенный оттенок, он использует вино. А баранину запекает в вине с супом из крапивы. В планах шеф-повара открыть ресторан староукраинской кухни.

Башенский возрождает старые украинские рецепты, фото "Ветеран"

