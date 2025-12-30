"Умножу на ноль": в Харькове нашли эпичное украшение к Новому году (фото)

Праздничное украшение в харьковском ТРЦ восприняли с юмором

Новогоднее украшение с двойным содержанием было сфотографировано в Харькове. Пользователь Зоя в соцсети Threads поделилась интересным фото, подтекст которого поймут многие харьковчане.

На фото — инсталляция в ТРЦ "Никольский" в центре города. Зоя отмечает, что многие воспринимают это как "хо-хо-хо", то есть известный радостный смех Санта-Клауса. Но она понимает как "умножу на ноль".

Сообщение в Threads

"Умножу на ноль" — крылатая фраза бывшего, ныне покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, которую он сказал еще в 2012 году. Тогда, на заседание комиссии по взрыву в жилом доме, Кернес обругал директора КП "Харьковгорлифт" Анатолия Кандаурова. Причиной стало расселение пострадавших в общежитии. В частности, он сказал: "Еще раз я узнаю о том, что ты лично как директор не проконтролировал те обещания и обязательства, которые взял на себя — я тебя умножу на ноль. Тебе ясно или нет?"

Отметим, что установку можно трактовать еще одним способом. В англоязычном мире XOXO в переписке означает "объятия и поцелуи".

Правда, инсталляция в Никольском появилась достаточно давно, поэтому, очевидно, это все же намек на цитату Геннадия Кернеса. Это подтверждает и СММ ТРЦ в соцсети.

В "Никольском" ответили на сообщение

