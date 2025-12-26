Игры в снежки на фоне руин: как выглядит предновогодний Харьков под вражескими обстрелами (репортаж)

Сегодня Харьков – город контрастов

В пятницу, 26 декабря, в Харькове выпал первый снег. Его было так много, что детвора начала играть в снежки и достала с антресолей санки.

В прифронтовом областном центре побывал корреспондент "Телеграфа". Сегодня Харьков – город контрастов, где красота на улицах соседствует с разрухой.

От апокалиптических снимков, где на фоне пустых глазниц разбомбленных домов в снегу играют дети, мурашки по спине. Для сложившейся ситуации в городе слишком много детей, у некоторых – совсем не детские лица.

Первый снег в Харькове 2025

Много окон забиты фанерными щитами, но в двух шагах – искусственные снеговики и другие новогодние украшения. Харьковчане действительно любят свой город.

Как мы много раз убеждались, этот народ не сломить. И еще одно тому подтверждение – то, что несмотря на обстрелы россиян, горожане украшают улицы и дома к Новому году, а дети не потеряли способность играть, радоваться первому снегу и праздникам.

Снегопад добавил работы коммунальщикам – дворники убирали снег лопатами, а по дорогам ездили трактора.

Напомним, сегодня россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по одной из самых оживленных трасс Харькова. В результате атаки есть жертвы. Были выбиты окна в окрестных многоквартирных и частных домах, загорелось несколько автомобилей.