"Помножу на нуль": у Харкові знайшли епічну прикрасу до Нового року (фото)

Святкову прикрасу в харківському ТРЦ сприйняли з гумором

Новорічну прикрасу із подвійним змістом сфотографували в Харкові. Користувачка Зоя в соцмережі Threads поділилась цікавим фото, підтекст якого зрозуміють чимало харків'ян.

На фото — інсталяція в ТРЦ "Нікольський" в центрі міста. Зоя зазначає, що багато хто сприймає це як "хо-хо-хо", тобто відомий радісний сміх Санта-Клауса. Але вона розуміє як "помножу на нуль".

Допис в Threads

"Помножу на нуль" — крилата фраза колишнього, нині покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, яку він сказав ще у 2012 році. Тоді, на засідання комісії щодо вибуху в житловому будинку, Кернес вилаяв директора КП "Харківміськліфт" Анатолія Кандаурова. Причиною було розселення пострадавших в гуртожитку. Зокрема він сказав: "Ще раз я дізнаюся про те, що ти особисто як директор не проконтролював ті обіцянки та зобов'язання, які взяв на себе — я тебе помножу на нуль. Тобі ясно чи ні?"

Зазначимо, що інсталяцію можна трактувати ще одним способом. В англомовному світі XOXO в листування означає "обійми та поцілунки".

Щоправда, інсталяція в Нікольському з'явилась достатньо давно, тож вочевидь, це все ж таки натяк на цитату Геннадія Кернеса. Це підтверджує і СММ ТРЦ в соцмережі.

В "Нікольському" відповіли на допис

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме в Нікольському розташований скляний міст Харкова. Локація популярна серед містян.