"Покажите Кличко": харьковчане сняли на видео настоящий стеклянный мост

Харьковчане считают свой стеклянный мост лучшим в Украине

В сети распространяется видео из Харькова. На нем показан стеклянный мост, который, в отличие от киевского, полностью построен из стеклянных плит.

Харьковчане "бросили вызов" стеклянному мосту в столице. Соответствующие видео появляются в одной из соцсетей.

В харьковском торговом центре Nikolsky (Никольский) на втором этаже открыт мост из стекла. Горожане с воодушевлением делятся видео с места события.

Харьковчане считают, что мост в "Никольском" может действительно называться стеклянным мостом, поскольку в Киеве он построен из бетона и имеет только элементы стеклянного пола. В то время как харьковский полностью стеклянный.

"Покажите Кличко, как выглядит настоящий стеклянный мост", — пишет автор одного из видео.

Что известно о киевском Стеклянном мосте

Пешеходный мост объединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов в столице. Он приобрел широкую популярность благодаря "инновационному" на то время для Украины полу со стеклянными элементами. Именно на одном из таких, в день открытия сооружения, прыгали мэр Виталий Кличко и его брат Владимир. После этого мост неофициально стали называть "мостом Кличко".

Виталий и Владимир Кличко на стеклянном мосту в Киеве

В октябре 2022 года российская ракета упала возле "моста Кличко", повредив его. Через два месяца стеклянный мост был открыт для посетителей после ремонта.

В марте 2025 года на стеклянном мосту снова появились повреждения. На одной из панелей треснул верхний слой стекла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виталий Кличко отметился анекдотом о стеклянном мосте в Киеве.