Тарифы на газ для харьковчан в 2026 году: цена останется, но есть важный нюанс

В некоторых домах суммы в платежках изменятся

Цена газа для большинства жителей Харькова в 2026 году останется такой же, как и раньше. Однако со стоимостью распределения могут быть изменения.

Об этом пишет местное издание "Думка".

Цены на газ для харьковчан в 2026 году

Около 98% потребителей, пользующихся услугами компании "Нефтегаз Украины", будут платить 7,96 гривны за кубометр. Это так называемый фиксированный тариф, который действует еще с начала полномасштабной войны. Его продлили по меньшей мере до мая 2026 года.

Возможные изменения

Важно помнить, что отдельно от стоимости газа потребители платят за его распределение. Именно здесь возможны изменения.

Тариф на распределение газа ежегодно перечисляется в зависимости от того, сколько топлива вы фактически использовали за предыдущий, так называемый, "газовый год" (с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025). Если за это время вы потребили больше газа, чем годом ранее, ежемесячная плата может увеличиться. Если же наоборот – уменьшиться. Так что в некоторых домах суммы в платежках изменятся, даже если сама цена за куб останется такой же.

