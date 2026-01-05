Тарифи на газ для харків’ян у 2026 році: ціна залишиться, але є важливий нюанс

У деяких будинках суми у платіжках зміняться

Ціна газу для більшості жителів Харкова у 2026 році залишиться такою самою, як і раніше. Однак із вартістю розподілу можуть бути зміни.

Про це пише місцеве видання "Думка".

Ціни на газ для харків’ян у 2026 році

Близько 98% споживачів, які користуються послугами компанії "Нафтогаз України", сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. Це так званий фіксований тариф, що діє ще з початку повномасштабної війни. Його продовжили щонайменше до травня 2026 року.

Можливі зміни

Важливо пам’ятати, що окремо від вартості газу споживачі платять за його розподіл. Саме тут можливі зміни.

Тариф на розподіл газу щорічно перераховується залежно від того, скільки палива ви фактично використали за попередній, так званий, "газовий рік" (з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року). Якщо за цей час ви споживали більше газу, ніж рік тому, щомісячна плата може збільшитися. Якщо ж навпаки – зменшитись. Тож у деяких будинках суми у платіжках зміняться, навіть якщо сама ціна за куб залишиться такою самою.

