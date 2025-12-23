Платежки украинцев увеличатся с 1 января. Кто и за что будет платить больше

Суммы счетов будут значительно отличаться в течение года

Платежки за газ изменятся уже с 1 января 2026 года. Фиксированный тариф на газ сохранится (7,96 грн за кубометр от "Нефтегаза"), однако плату за доставку газа будут начислять по-новому.

Что нужно знать:

В 2026 году в Украине вырастет тариф на транспортировку газа

Также меняется принцип начисления платы за услугу

Летом платежки за газ будут меньше, а зимой будут увеличиваться

Раньше плату за доставку газа рассчитывали по среднегодовому потреблению потребителя. С 1 января эта сумма будет зависеть от фактического объема использованного газа в предыдущем месяце. Кроме того, тариф на транспортировку существенно повышается — со 124,16 грн до 501,97 грн за тысячу кубометров.

Поэтому счета будут больше отличаться в течение года. Летом, когда используется меньше газа, платежки будут меньше, а зимой наоборот будут расти.

Нормативный минимальный объем для потребителей без счетчиков: 39 кубометров для газовой плиты, 126 кубометров для плиты с водонагревателем и 314 кубометров для отопительных приборов. Установка индивидуальных счетчиков поможет определить реальный объем потребления и избежать переплат.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов выступил против запланированного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повышение тарифа на распределение газа. Он, как глава Ассоциации прифронтовых городов и общин, обратился в Правительство с просьбой об отмене этого решения.

