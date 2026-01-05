Пять ударов по энергетике Харькова. Что будет со светом в городе после обстрела

Защитить энергообъекты от прицельных ударов почти невозможно

После российских пяти ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова в городе может усугубиться ситуация со светом. Ведь сейчас система испытала значительные разрушения.

Что нужно знать:

В Харькове из-за близости к фронту действуют только аварийные отключения, при которых графики не работают

Бетонные конструкции, которые защищают энергообъекты, не могут выдержать прицельные удары баллистики

Ситуация со светом в Харькове может измениться в любой момент

Как отметил мэр города Игорь Терехов, Россия целенаправленно ударила по энергетическим объектам Харькова пятью баллистическими ракетами. Местных призывают готовиться к длительным отключениям.

"Харьковчане, готовьтесь к проблемам со светом", — говорится в сообщении.

Терехов подчеркнул, что никакие бетонные конструкции не выдерживают пять баллистических ракет. Россия целенаправленно нанесла удары по энергетической инфраструктуре города. Зафиксированы значительные повреждения.

Что с графиками отключений в Харькове

В Харькове из-за близости к фронту и регулярных обстрелов России действуют аварийные отключения света, при которых обычные графики ограничения бытовых и промышленных пользователей не применяются.

Все графики, которые публикует ежедневно Харьковоблэнерго, включают Харьковскую область, в том числе города и районы, не близкие к фронту. Ведь в прифронтовых зонах плановые графики не действуют.

Как работают очереди отключений. Инфографика "Телеграфа"

Однако посмотреть графики по своему адресу можно на сайте Харьковоблэнерго. Для этого следует выполнить следующие шаги:

Зайдите на официальный сайт "Харьковоблэнерго" Выберите категорию "Отключение по адресу". Впишите в пустые строки название населенного пункта, улицу и дом. Просмотрите графики по своему адресу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать графики отключений в Киеве и где их посмотреть.