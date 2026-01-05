Укр

Пять ударов по энергетике Харькова. Что будет со светом в городе после обстрела

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Отключение света в Харькове Новость обновлена 05 января 2026, 16:59
Отключение света в Харькове. Фото Коллаж "Телеграфа"

Защитить энергообъекты от прицельных ударов почти невозможно

После российских пяти ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова в городе может усугубиться ситуация со светом. Ведь сейчас система испытала значительные разрушения.

Что нужно знать:

  • В Харькове из-за близости к фронту действуют только аварийные отключения, при которых графики не работают
  • Бетонные конструкции, которые защищают энергообъекты, не могут выдержать прицельные удары баллистики
  • Ситуация со светом в Харькове может измениться в любой момент

Как отметил мэр города Игорь Терехов, Россия целенаправленно ударила по энергетическим объектам Харькова пятью баллистическими ракетами. Местных призывают готовиться к длительным отключениям.

"Харьковчане, готовьтесь к проблемам со светом", — говорится в сообщении.

Терехов подчеркнул, что никакие бетонные конструкции не выдерживают пять баллистических ракет. Россия целенаправленно нанесла удары по энергетической инфраструктуре города. Зафиксированы значительные повреждения.

Что с графиками отключений в Харькове

В Харькове из-за близости к фронту и регулярных обстрелов России действуют аварийные отключения света, при которых обычные графики ограничения бытовых и промышленных пользователей не применяются.

Все графики, которые публикует ежедневно Харьковоблэнерго, включают Харьковскую область, в том числе города и районы, не близкие к фронту. Ведь в прифронтовых зонах плановые графики не действуют.

Как работают очереди отключений
Как работают очереди отключений. Инфографика "Телеграфа"

Однако посмотреть графики по своему адресу можно на сайте Харьковоблэнерго. Для этого следует выполнить следующие шаги:

  1. Зайдите на официальный сайт "Харьковоблэнерго"
  2. Выберите категорию "Отключение по адресу".
  3. Впишите в пустые строки название населенного пункта, улицу и дом.
  4. Просмотрите графики по своему адресу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать графики отключений в Киеве и где их посмотреть.

Теги:
#Харьков #Отключения света #Графики отключений