Россия снова оставила Славутич без света. Где этот город на карте и почему по нему регулярно бьют

Краткое время в конце марта 2022 Славутич находился под российской оккупацией

В ночь на понедельник, 5 января, из-за российской атаки город Славутич остался без энергоснабжения. Россияне атаковали энергетические объекты.

Что нужно знать:

За три месяца Россия в третий раз атакует энергетику Славутича

Город является спутником Чернобыльской АЭС и важен для энергоснабжения объектов станции

Обесточивание объектов ЧАЭС несет ряд рисков, их оценили эксперты

Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев. Он заверил, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики оценят последствия и начнут восстановление.

О том, что Славутич без электричества проинформировал глава Киевской облгосадминистрации Николай Калашник. Он добавил, что все объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание, город обеспечен теплом и водой.

Почему Россия атакует Славутич

Славутич расположен в пределах Любецкого поселкового общества Черниговской области, но юридически город подчинен органам власти Вышгородского района Киевской области. От Славутича до Киева — чуть больше 200 километров.

Россияне не в первый раз атакуют Славутич. Предыдущие удары (в частности, в октябре и ноябре 2025 года) оставляли без света десятки тысяч людей в Славутиче и окружающих общинах.

Славутич – это город-спутник Чернобыльской АЭС. Он является критически важным узлом для энергоснабжения не только части Черниговской области, но и объектов в Чернобыльской зоне отчуждения. Удары по подстанциям Славутича создают риск обесточивания объектов ЧАЭС.

Хотя ЧАЭС не производит электричество, она нуждается в стабильном питании. Электричество необходимо для работы систем безопасности и вентиляции гигантского арочного сооружения над разрушенным 4-м энергоблоком (Новый безопасный конфайнмент).

Конфайнмент на четвертом блоке ЧАЭС

Опасность обесточивания объектов ЧАЭС – оценка экспертов

Эксперт по ядерной энергетике Людвиг Литвинский, комментируя "Телеграфу" прошлые удары РФ по Славутичу, объяснил, чем грозит обесточивание объектов ЧАЭС. Он подчеркнул, что россияне постоянно в течение последних трех с половиной лет создают угрозы атомным объектам.

Прежде всего, утрачен контроль за системами безопасности, за системами мониторинга. Обычно мониторинг состояния самого объекта и наружных датчиков происходит постоянно. Если обесточивание происходит, то происходит и обесточивание системы мониторинга, а это само по себе небезопасно, Людвиг Литвинский

В то же время экс-сотрудник Чернобыльской атомной электростанции, эксперт по радиационной безопасности и житель Славутича Александр Купный считает, что временное обесточивание объектов ЧАЭС не несет больших угроз.

Там (на конфайнменте, — ред.) другая система, он немного по-другому подключен, чем сама станция. Поэтому там и нужно было немного больше времени, чтобы восстановить свет. А теперь посмотрим на угрозы, какое несло это обесточивание? Но вообще никаких, — отметил он

Как сообщал "Телеграф", Россия атаковала энергетический объект в Славутиче 21 октября. Также россияне ударили по энергообъекту в Славутиче 1 октября, из-за чего без электричества осталось несколько общин Черниговщины.