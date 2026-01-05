П’ять ударів по енергетиці Харкова. Що буде зі світлом у місті після обстрілу

Захистити енергооб'єкти від прицільних ударів майже неможливо

Після російських п'яти ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова у місті може погіршитись ситуація зі світлом. Адже наразі система зазнала значних руйнувань.

Що треба знати:

У Харкові через близькість до фронту діють тільки аварійні відключення, за яких графіки не працюють

Бетонні конструкції, які захищають енергооб'єкти не можуть витримати прицільні удари балістикою

Ситуація зі світлом у Харкові може змінитись будь-якої миті

Як зазначив мер міста Ігор Терехов, Росія цілеспрямовано вдарила по енергетичних об'єктах Харкова п'ятьма балістичними ракетами. Місцевих закликають готуватись до тривалих відключень.

"Харків’яни, готуйтеся до проблем зі світлом", — йдеться у повідомленні.

Терехов наголосив, що жодні бетонні конструкції не витримують п’яти балістичних ракет. Росія цілеспрямовано завдала ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Зафіксовано значні пошкодження.

Що з графіками відключень у Харкові

У Харкові через близькість до фронту та регулярні обстріли Росії діють аварійні відключення світла, за яких звичайні графіки обмеження побутових та промислових користувачів не застосовуються.

Усі графіки, які публікує щодня Харківобленерго, включають Харківську область, зокрема міста та райони, які не близько до фронту. Адже у прифронтових зонах планові графіки не діють.

Як працюють черги відключень. Інфографіка "Телеграфу"

Однак подивитись графіки за своєю адресою можна на сайті Харківобленерго. Для цього слід виконати наступні кроки:

Зайдіть на офіційний сайт "Харківобленерго" Оберіть категорію "Відключення за адресою". Впишіть у пусті рядки назву населеного пункту, вулицю та будинок. Перегляньте графіки за своєю адресою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дізнатись графіки відключень в Києві та де їх подивитись.