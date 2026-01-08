Сильные морозы настигнут Харьков уже скоро: когда ждать самые холодные дни января

Теплый циклон уходит забирая с собой плюсовую температуру

В Харькове вскоре может значительно похолодать. Столбики термометров опустятся резко, но кратковременно.

Что нужно знать:

В Харьков мчат морозы

Холод не задержится на долго, но будет ощутимым

Похолодание сопроводят осадки

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, по данным специалистов сервиса meteo.ua, уже с 12 января в областной центр могут прийти лютые морозы. Они, вероятно, продлятся до 15 января. В этот период температура воздуха будет находиться на уровне -6-14 градусов. В некоторые дни возможны осадки в виде снега.

Погода в Харькове

Похолодание также прогнозируют и синоптики с meteofor. Однако они считают, что морозы могут прийти уже 9 января, но не будут такими серьезными. Температура воздуха с 9 по 13 января, по этому прогнозу, вероятно, может доходить до -7-12 градусов. Возможен снег с дождем.

Погода в Харькове

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.

Виталий Пострыгань

