Сильні морози застануть Харків уже скоро: коли чекати на найхолодніші дні січня

Теплий циклон йде забираючи із собою плюсову температуру

У Харкові незабаром може похолодати. Стовпчики термометрів опустяться різко, але короткочасно.

Що потрібно знати:

У Харків мчать морози

Холод не затримається на довго, але буде відчутним

Похолодання супроводжують опади

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними спеціалістів сервісу meteo.ua, вже з 12 січня до обласного центру можуть прийти люті морози. Вони, ймовірно, продовжаться до 15 січня. У цей період температура повітря буде на рівні -6-14 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу.

Погода в Харкові

Похолодання також прогнозують і синоптики з meteofor. Однак вони вважають, що морози можуть прийти вже 9 січня, але не будуть такими серйозними. Температура повітря з 9 по 13 січня, за цим прогнозом, ймовірно, може сягати -7-12 градусів. Можливий сніг з дощем.

Погода в Харкові

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на морози в Одесі.