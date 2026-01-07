В Харькове придумали оригинальный способ борьбы с сосульками (фото)

Погода может быстро измениться, поэтому Харьков подумал о безопасности граждан

В Харькове устанавливают защитные секции, чтобы обезопасить пешеходов от падения льда и сосулек с крыш. Работы уже проведены на нескольких улицах и переулках города.

Как сообщили в Харьковском горсовете, сейчас такие секции стоят на переулках Костюринский, Армянский и Короленко, а также на улицах Рымарская и Полтавский Шлях.

Что с погодой в Харькове на ближайшую неделю

Сейчас на улицах Харькова тепло, однако синоптики предупреждают, что вскоре в город вернутся суровые морозы. Это создает условия для образования сосулек на крышах и карнизах домов. Поэтому пешеходам советуют быть осторожными и держаться чуть дальше от домов во избежание травм. Защитные секции помогут свести к минимуму риск травм от падения льда, однако осторожность все равно остается необходимой.

Такие работы проводят ежегодно перед наступлением холодов, ведь сосульки могут быть опасны для жителей и гостей города. Горожанам стоит внимательно следить за своим маршрутом и не ходить близко к фасадам построек, особенно после снегопадов или в периоды резких температурных перепадов.

