У Харькова есть три города-побратима из США: где они находятся

Украинский областной центр продолжает обрастать дружескими связями

У города Херьков есть целый ряд городов-побратимов. Этот список продолжает пополнятся новыми партнерами.

"Телеграф" рассказывает о трех американских побратимах, которыми Харьков обзавелся за свою историю.

Справка: города-побратимы — это города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимопомощи и ознакомления с жизнью, историей и культурой. Сотрудничество городов может выражается в обмене делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского хозяйства и так далее.

Даллас (США)

В 2024 году список городов-побратимов Харькова пополнил американский Даллас. Декларацию о партнерстве между городами подписали мэр Харькова Терехов и мэр Далласа Джонсон. Американский градоначальник выступил с инициативой обменяться флагами городов. Он отметил, что флаг Харькова будет размещен в мэрии, в комнате с флагами наций, представители которых уже посетили Даллас.

Даллас. Фото - Википедия

"Я сделаю исключение из правил, и флаг вашего города будет находиться там в течение всего времени, пока идет война. А после победы вы приедете в наш город, и мы вместе спустим этот флаг", — отметил он.

Даллас это крупный американский город, расположенный в штате Техас. Даллас является третьим (с учётом пригородов — первым) по численности городом Техаса и 9-м по США (1 304 379 человек по оценке на 1 июля 2020 года).

Город известен как крупный деловой и финансовый центр США, символизирующий современный Техас с его небоскребами. Также его знают по истории нефтяных бумов, богатой культуре (Музейный район), а также как важный транспортный хаб.

Цинциннати

С 1989 года партнером Харькова является американский Цинциннати (штат Огайо). Город основан в 1788 году переселенцами из Германии. Цинциннати известен своей исторической архитектурой, сильной немецкой культурой (исторически "Пивная столица мира") и профессиональными спортивными командами. Имеет сильные отрасли в технологиях, биомедицине и производстве.

Цинциннати. Фото - Википедия

Альбукерке

В 2023 году городом-побратимом Харькова стал Альбукерке (штат Нью-Мексико). Тогда же Харьков посетила деллегация из американского города, которая передала украинским защитникам два автомобиля и квадрокоптер.

Альбукерке, крупнейший город Нью-Мексико, известен своим Международным фестивалем воздушных шаров, потрясающими видами с местной канатной дороги и как место действия культовых сериалов, например, "Во все тяжкие".

Альбукерке. Фото - Википедия.

